Ignacio Goma: "Tengo la ilusión del que empieza"

Ignacio Goma, centrocampista del Xerez DFC, está deseando que llegue el miércoles para poder iniciar la pretemporada con el equipo. El jerezano ya se ha reencontrado con muchos compañeros durante las pruebas médicas que se han realizado en la Clínica Beiman, pero no será hasta mañana cuando a los jugadores de José Pérez Herrera les toque ponerse las botas para saltar al Anexo Pepe Ravelo.

El medio azulino, que fue de los primeros en renovar una temporada más con el XDFC, asegura que tiene la ilusión del debutante de cara a una temporada que va a ser "exigente y competida" en la que van a visitar campos como el Romano de Mérida o el Arcángel de Córdoba o viajar a Canarias. "Soy primerizo en esto y tengo muchas ganas de conocer estadios en los que se vive el fútbol como en Chapín, es un extra de motivación".

Y es que la Segunda RFEF se presenta como una categoría muy atractiva para el aficionado, "que nos va a exigir estar al máximo. Va a ser una categoría muy similar a la Segunda B porque el grupo de jugadores que va a tener la suerte de estar en Primera RFEF es reducido y la mayoría estará en Segunda. Vamos a medirnos a muchos jugadores que han estado en la elite y a todos nos gusta competir lo más alto posible".

Meta "No debemos salirnos del guión del año pasado, ir poco a poco y lo primero es consolidarnos"

Ambiente "La ilusión por el fútbol está despertando en Jerez y a uno siempre le gusta ser parte de eso"

Goma considera que va a ayudar mucho que se haya mantenido la base del equipo de la temporada pasada: "Sabemos qué quiere el míster y él sabe lo que le podemos dar cada uno de nosotros. Y tener esa base ya consolidada también ayudará a que los refuerzos se adapten mejor".

El centrocampista advierte de que la temporada será exigente porque además hay que acabar entre los doce primeros para no descender, ya que bajan los cinco últimos y los cuatro peores decimoterceros promocionan: "Una temporada buena puede ser perfectamente acabar el último de los que no descienden. Nosotros no debemos salirnos del guión que ya tuvimos la temporada pasada, ir paso a paso y confiar en el trabajo del míster y de la plantilla. Ilusión por meterse en 'play-off' la hay, pero hay que ir poco a poco y lo primero es consolidarse en la categoría, que además no va a ser nada fácil. Estoy seguro de que todos unidos junto a nuestra afición podemos lograrlo".

Por último, el canterano confía en que la pandemia dé una tregua para que a Chapín pueda acudir el máximo número de aficionados -el límite está situado ahora en 2.500 personas- y cree que "se está despertando de nuevo la ilusión por el fútbol en Jerez y a uno siempre le gusta ser parte de eso. Es bonito que la gente se enganche de nuevo al fútbol".