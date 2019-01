"Hay que tirar del carro para que no se pierda el 'feeling', para enganchar a la afición"

Jorge Herrero, centrocampista del Xerez DFC, es uno de los futbolistas más importantes del conjunto azulino en el campo y en el vestuario tanto por lo que aporta como por su amplia experiencia y lo tiene claro. Asegura que "tenemos que tirar del carro para que exista 'feeling', eso no se puede apagar" y apuesta por una segunda vuelta mucho mejor que la primera.

-¿Qué ha supuesto para el equipo abrir el año con una victoria?

-Entre todos, después del empate en Gerena, hemos hecho aún más piña. Reinaba un poquito la desilusión y tras la vuelta de las vacaciones hemos hablado muchísimo y creo que ante el Utrera supimos demostrar en el campo lo que venimos trabajando. Esta es la versión del equipo que queríamos ofrecer desde hace tiempo, lo que pasa es que no la habíamos podido conseguir. Esta es la línea. Hemos subido sólo un peldaño pero es un escalón importante porque ganar al primer clasificado no es fácil.

-¿Cómo valora el triunfo ante el líder?

-Fue contundente, dominamos todas las facetas del juego desde el inicio. Sabíamos que es un rival que tiene buen trato del balón y logramos arrebatárselo. Además, tuvimos bastante profundidad.

-¿Qué ha cambiado en este Xerez DFC desde su empate en Gerena en el último encuentro del año al que se vio en Chapín ante el Utrera?

-No lo sabría explicar, como se suele decir, esto es fútbol y se mueve por estados de ánimo. Quizás todo el ambiente que se estaba creando, y no quiero decir con esto que sea culpa del exterior porque al final nosotros somos los que involucramos a la gente y los tenemos que conseguir que estén contentos y apoyen, no era el ideal. Cuando no existe digamos 'feeling', la cosa se va apagando. Eso no puede suceder, aquí hay que tirar del carro para que la afición se enganche y creo que esta victoria es la mejor manera de hacerlo.

-El domingo, al XDFC le toca visitar al San Roque de Lepe, un bloque construido para estar arriba y que mira hacia la parte baja de la tabla. ¿Qué espera de ese compromiso?

-Allí hay que ir a por todas, no podemos dar una de cal y otra de arena. El camino a seguir es el de los triunfos. Sabemos cuales son las bases, esfuerzo, intensidad y la forma de jugar. El míster trabaja siempre a destajo para hacernos ver su forma de jugar, él se desvive por esto. Ante el Utrera plasmamos sobre el campo lo que él pretende y lo que venimos trabajando desde hace tiempo y hay que tener continuidad, seguro que la segunda vuelta es mejor que la primera.

-Las últimas semanas han sido complicadas por las críticas al equipo, ¿el vestuario lo asimila bien?

-No podemos reprochar nada a la afición. El domingo, por ejemplo, noté que estaba con nosotros desde el primer minuto. Nosotros empujamos desde el campo y nuestros seguidores, bajo mi punto de vista, se divirtieron. Está claro que somos nosotros los que les tenemos que dar para que ellos continúen empujando y animando. Hay que lograr un buen ambiente y sacar esto adelante, quedan muchos puntos en juego.

-Terminó el partido lesionado, ¿cómo se encuentra?

-Estaba muy cansando, no tengo rotura ni distensión ni nada, sólo una pequeña sobrecarga muscular a consecuencia del esfuerzo. Creo que con descanso no tendré problemas para el domingo.