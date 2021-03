"Tiene mucho mérito lo que han hecho mis jugadores"

-Está claro. En la primera parte no nos vamos nada contentos. Nos cuesta un mundo adaptarnos a estos campos. Hemos tenido que resetear en la segunda parte, hacer las cosas más simples. Se ha dado un paso más y habrá partidos que se podrán remontar y otros que será prácticamente imposible porque los rivales te cierren muy bien. Nos va a venir muy bien para aprender de esos errores y que no nos vuelvan a ocurrir.

-El mérito es de todos, cada uno tiene su parte de responsabilidad tanto cuando las cosas salen mal como cuando salen bien. Yo estoy a la cabeza, pero en el cuerpo técnico todos opinan y me hacen pensar y decantarme por una cosa u otra; los jugadores porque lo llevan a cabo y tienen fe y confianza en lo que trabajamos; y luego también tiene su parte de culpa tanto la directiva, que hace un esfuerzo para que estemos lo mejor posible, y la afición, que está dando ese paso adelante para que todo salga bien. Es una victoria que tenemos que disfrutar todos.

-Había que jugar también con los resultados de otros partidos y en ese momento el segundo iba cero a cero. Después del esfuerzo y del 3-3 y faltando cinco minutos no podíamos seguir con esa actitud kamikaze porque si nos hacían el cuarto en una contra no íbamos a tener recompensa. El liderato prácticamente estaba cerrado y que el trabajo más difícil estaba hecho y había que esperar a que apareciera el momento para cerrar el partido.

-Llevamos viviendo una serie de situaciones que no nos son favorables, penaltis muy claros en Arcos, el de Máyor con Los Barrios, el de Javi Valenzuela en Lebrija... penaltis que a lo mejor el árbitro no lo ve claro al ser en los primeros minutos y sin embargo hoy en la primera acción nos pitan ese penalti que nos lo pone más cuesta arriba. Ha sido un partido con mucho contraste de emociones y el desgaste en el banquillo también es grande, mucha tensión, y al final acabas con muchos dolores, como si hubieras jugado.

-Además, que el partido no pudo comenzar peor.

-He vivido situaciones parecidas, pero esto seguro que pasará mucho tiempo hasta volverlo a repetir. Ha sido un partido con muchas alternativas, con tantas circunstancias, jugar más de una parte con uno menos y conseguir remontar en un campo tan difícil como Las Cabezas ante un rival que se estaba jugando mucho. Tiene mucho valor y mérito el esfuerzo que han hecho los jugadores y un triunfo que nos va a dar mucha credibilidad.

Rogelio: "En la segunda parte nos pasaban como aviones"

El técnico del Cabecense, Rogelio Sánchez, lamentó que su equipo no pudiera aguantar el 3-1: “En la primera parte creo que hemos sido superiores y luego tuvimos la fortuna de ponernos 3-1 cuando ya no estábamos siendo mejores. A partir de ahí no hemos sido capaces de aguantar el resultado. Nos metieron el segundo muy rápido, ellos han creído y ese es el resumen”. El técnico cree que la diferencia la marcó la condición física: “Ellos entrenan y descansan para jugar en otra categoría y los demás estamos jugando en otra categoría a nivel físico. Desde el banquillo se podían hacer pocas cosas, porque veía a un equipo muy superior al otro, pasaban al lado nuestro como aviones”.