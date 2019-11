Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, espera debutar con triunfo en Chapín, un escenario "que se me da bien, que es precioso y en el que se respira ambiente de fútbol". Valora de forma muy positiva el trabajo realizado por su equipo en Ceuta y advierte a sus jugadores que "lo único innegociable para mí es no darlo todo, no voy a permitir relajación ninguna porque si sacas pecho te lo hunden rápido".

-La cita ante el Conil en Chapín no se parecerá en nada a la de Ceuta, ¿qué le preocupa de este encuentro?

-Me preocupa todo, especialmente que estemos como tenemos que estar, ya que es un partido que nos puede llevar al primer puesto y nos hace mucha ilusión pelearlo. Esto es muy largo, el equipo lleva una dinámica buena y queremos mantenerla, aunque sabemos que no va a ser fácil. Nos llega un equipo con el que existe rivalidad y que cuenta con futbolistas que han estado aquí. En esta categoría y en cualquiera cuesta muchísimo ganar y para ellos es un especial. Insisto, jugamos en casa, el equipo está bien, con ganas, ilusionado y toda esa energía positiva hay que aprovecharla. Nos hemos marcado como objetivo sumar el mayor número de puntos en estos dos encuentros antes del parón del día seis para tener la semana tranquila y terminar bien posicionadas.

-¿Teme una posible relajación tras el importante triunfo en Ceuta?

-Eso va a ser complicado. Ahí los jugadores se equivocan si lo piensan y ya se lo he comentado. Yo no me relajo nunca y no dejo que mis futbolistas lo hagan. En la vida, si sacas pecho te lo meten para dentro con una facilidad tremenda. La humildad, el esfuerzo y el trabajo es al final lo que lleva al éxito. Les comenté el lunes que disfrutasen del triunfo en Ceuta pero que a partir del miércoles se acababa la historia. Eso sólo conlleva a que el contrario te supere en hambre y en todo. He ganado muchos partidos teniendo peor equipo que el rival y al revés.

-Darlo todo es innegociable...

-A base de trabajo colectivo, hambre e ilusión he derrotado a conjuntos superiores. No podemos pensar que como soy mejor puedo ganar, no. Si estamos al cien por cien y jugando en casa, sabemos que tenemos muchas posibilidades de sumar los tres puntos y eso siempre respetando al rival y sabiendo que nos va a poner en apuros con sus armas. Si estamos al 70 o al 80% estamos dando facilidades. Si queremos estar en los puestos de arriba, no puede haber relajación ni comodidad. Lo perdono todo en fútbol menos eso, salir al campo y no dar todo lo que uno tiene. En ese sentido, no creo que tenga problemas porque el vestuario es espectacular y todos saben lo importante que es el partido.

-¿Qué espera de su estreno en Chapín?

-Lo mejor, este campo se me da bien y espero que se me siga dando igual de bien. Sólo he perdido con el Éibar porque era muy complicado ganar. Aquella temporada, el Xerez CD se estaba jugando el ascenso y nosotros estábamos casi liquidados. Es un campo que huele a cosas buenas, es un campo precioso, con buen ambiente de fútbol. Con nada que le demos un poquito, creo que la gente va a ilusionarse. Tiene que valorar el esfuerzo y todo lo que está haciendo el equipo en todas estas jornadas. Los chicos están muy ilusionados en hacer una gran temporada. Cada día me lo paso mejor con ellos cada vez que vengo a entrenar, es un grupo fantástico y tienen hambre, algo muy importante.

-¿Qué suponen las bajas de Amin y Adri?

-Para mí, y también lo era para Andrés, es un futbolista muy importante, de otra categoría. Es una baja notable pero hay que limpiar tarjetas y en una guerra tan complicada y exigente como fue la de Ceuta te podía tocar. Lo mismo le pasó a Amin y al no estar Javi nos condiciona un poco más, nos quedamos prácticamente con Kevin solo arriba. Son dos ausencias que esperamos no notar, hay gente suficiente en la plantilla para que no se noten demasiado y creo que tenemos gente para sacar un buen equipo de inicio para competir. Tiraremos de dos chicos de la cantera pero tenemos artillería para pelear al máximo con los dieciocho que tengamos. Intentaremos quedarnos con los tres puntos.

-¿Variará el esquema sin Adri?

-Ya veremos. Su baja nos condiciona mucho porque Adri nos da ese cambio de Álex al seis. Él nos da mucho recorrido, mucho trabajo, mucha recuperación en campo contrario que le va muy bien al equipo por los futbolistas que tenemos. No tenemos un jugador como él porque tanto Pedro como Goma tienen otras condiciones. Tenemos varias opciones y ya veremos. De todos modos, no soy de cambiar mucho si las cosas funcionan.

-El Xerez DFC ha dejado la portería a cero en seis de los últimos cinco partidos disputados, ¿hasta qué punto ese dato es importante?

-Es fundamental en cualquier categoría. Sabemos que tenemos desequilibrio individual, los jugadores del centro del campo y de segunda línea tienen gol y es importante. Si somos capaces de mantener la portería a cero, estaremos siempre muy cerca de ganar. Es lo que les digo a ellos, si damos un paso adelante y defendemos más arriba, alguna ocasión de gol vamos a tener.

-En el Conil llegará con tres exxerecistas Cuenca, Heredia y Tamayo, ¿llegarán más motivados?

-Evidentemente. Jugar aquí supone una motivación extra y más si has pertenecido a este club y te han tratado bien. Siempre hay un plus, quieres ganar y hacerlo bien. Esto es como lo de la antigua novia, que aunque tengas otra siempre está ahí. Esto en el fútbol hay que entenderlo y respetarlo. Estamos avisados.