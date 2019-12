"Vamos a intentar cerrar el año metidos ahí arriba"

Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, quiere cerrar el año con un triunfo en Coria para meterse de lleno en los puestos de 'play-off' tras la importante victoria conseguida el pasado domingo en Chapín ante el Ciudad de Lucena. Para lograrlo, tiene claro que "tenemos que hacer muchas de las cosas que hicimos el otro día y de las que hicimos en Ceuta", asegura que la asignatura pendiente de su equipo es la finalización y resalta lo importante que son para él en el equipo Javi Casares, "un jugador muy inteligente y que hace bueno todo lo que pasa por sus botas", en ataque, y Adri Rodríguez, al que define como "un reloj", en defensa.

-¿Cómo encara el último partido del año en Coria?

-Estamos a tres puntos de arriba y vamos a intentar sumar estos tres en el último partido del año, que no va a ser fácil, para meternos en esos puestos. Nos vamos a medir a un equipo que hace cosas buenas pero es irregular, hace partidos muy buenos y otros no tan buenos. Tiene excelentes peloteros y no va a ser fácil ganar allí, a ver qué nos encontramos. Insisto, no va a ser sencillo ganar pero tampoco para ellos ganarnos. Lo más importante es la estructura de Ceuta y la del otro día. Así, estaremos cerca de la victoria.

-Con la victoria en los últimos minutos ante el Ciudad de Lucena, ¿se vive mejor?

-Claro que sí. El triunfo del otro día fue fruto de la insistencia, del fútbol, de la fe, de muchas cosas. El equipo tenía que haber metido primero lo que sucede es que al final no lo hizo hasta el final. Las sensaciones son distintas. El Ciudad de Lucena se tuvo que marchar con la sensación de haber encontrado a un rival superior. De todos modos, está claro que te da rabia que te lo metan al final, como nos pasó a nosotros en Sevilla, pero los chicos no fueron mejores que nosotros, nos ganaron porque no estuvimos a la altura. Está todo muy igualado, hay que aprender a sufrir, a sumar, estamos a tres puntos de esa primera plaza, eso sólo es un partido y hay que seguir trabajando.

-¿Le preocupa que su equipo genere muchísimas ocasiones y no las materialice?

-Me preocupa crear juego y no meter goles. Tengo la sensación de tener el partido totalmente controlando pero somos incapaces de cerrarlo. Los dos máximos goleadores del equipo son Álex y Bello y es bueno pero nos faltan goles de los delanteros. De cara a mirar más hacia adelante, hay que analizarlo. A nivel defensivo, no tenemos problemas. Llevo cuatro partidos aquí, nos han hecho dos goles en los últimos minutos y no es ya que no te marquen, es que no nos crean muchas ocasiones.

-¿Qué le pasa al Xerez DFC en ese sentido?

-Ya he comentado antes que es un aspecto a analizar y a mejorar. El domingo, por ejemplo, llegamos con los dos laterales, los extremos, por dentro... pero no finalizamos. Nos falta materializar esa sensación de superioridad en el juego en goles. Hay que tener cuidado porque al final es lo de siempre. El Real Madrid jugó muy bien muy bien con el Barça, pero si Messi llegar a meter la que tuvo, se hubiese ido de vacío. Aquí no estamos para jugar bonito, estamos para ganar partidos y se ganan en las dos áreas, no concediendo, que eso lo estamos haciendo muy bien, y materializando, que es lo que nos está costandol. Tenemos mucho desborde, nos plantamos en la línea de fondo con muchísimos jugadores, pero nos faltó el gol.

-¿Es por falta de goleadores?

-No. Chico vino para eso y tiene que hacer goles, aunque no está al cien por cien y eso lo estamos notando. Javi es desequilibrante y listo en el área y nos faltan sus goles. No puede ser que Antonio, Álex, Zafra o Jacobo sean los goleadores, aunque está muy bien. Necesitamos que la gente de arriba alcance los ocho o diez goles en la segunda vuelta porque eso es lo que nos va a meter arriba tal y como estamos defendiendo.

-Sin Javi Casares, ¿cambiará el dibujo en Coria?

-Su baja me da muchísima rabia, aunque Chico sí va a estar al final porque no tiene nada. Le estamos cuidando para que llegue, le hemos reducido el trabajo grupal como prevención. Lo de Javi sí que es importante, estamos mirando ahí y dándole vueltas a ver cómo lo hacemos para enchufarnos más que ese dibujo, a las pautas que tenemos que seguir. Cada partido es diferente, ellos son parecidos al Lucena, juegan bien la pelota y la sacan bien, y hay que intentar hacer muchas de las cosas que hicimos el otro día para ganar.

-Pierde a Javi pero recupera a Zafra...

-Si no pasa nada raro, que con él nunca se sabe con este tipo de problemas musculares, estará. Lleva entrenando normal desde el lunes y vamos a poder disponer de él, ya veremos si de inicio o luego.

Elogios para el atacante "Es muy inteligente, jugar al fútbol no es salir al campo, él sabe hacerlo y es diferente a todos"

Flores al central "Es un reloj atrás, me transmite muchísima seguridad, es un jugador que no comete errores"

-¿Hasta qué punto es importante Javi Casares en sus planteamientos?

-Es muy importante porque el fútbol hay que saber jugarlo y él sabe hacerlo, no es salir a un campo de fútbol y ya está. El jugador más inteligente que tuve, y él se me parece muchísimo, es Nino y eso que he tenido a muy buenos jugadores. Nino era la inteligencia dentro del campo y Javi tiene ese don, es tremendamente inteligente. Jugó a un 50%, no había sido titular nunca, llevaba muy pocas sesiones de trabajo con nosotros y cambió la dinámica porque es diferente. Todo lo que pasa por sus piernas cambia, es un futbolista que cuando lo dejas de tener y tienes a otro te das cuenta de lo que vale. Es diferente.

-¿Y Adri Rodríguez?

-Me encanta porque es un reloj, me da seguridad atrás. No me gustan los futbolistas intermitentes, que se equivoquen y Adri no se equivoca a lo largo del partido. Él y Edet estuvieron extraordinarios al encimar, al no dejar girar, al ganar disputas, al ganar batallas. Es lo que hay, no hay más. Atrás tienes que buscar ese perfil de jugadores. En el centro campo también nos da muchas cosas pero yo no estaba cómodo con lo que estaba viendo atrás y el otro día estaba muy tranquilo. Me genera muchísima confianza en un campo de fútbol.

-¿El domingo repetirá Héctor Pizana como titular?

-Ya lo comenté el otro día, lo del portero no era por penalizar el trabajo de Camacho, sino que el equipo necesitaba un poquito de energía. A mí Héctor me parece muy buen portero también, con una buena trayectoria y muy rápido con los pies. Hemos decidido cambiar un poquito porque el equipo lo necesitaba, ganó y si no hay novedad, Héctor volverá a jugar.

-¿Cómo valora el trabajo de Kevin?

-Estaba bloqueado, el día del Conil lo pasó muy mal, le vi sufrir muchísimo después del partido y le ha venido bien un poco de aire. Es un profesional extraordinario y un tipo de diez en todo. Luego, hay que valorar el rendimiento en el césped y ahora mismo creo que hay jugadores que aportan más cosas que él, por eso no está jugando. Entró, tuvo opciones de hacer su gol, que le hubiese venido muy bien, y mienratras estemos aquí, hay que seguir trabajando y dándole confianza. A nivel del día a día, estoy muy contento con él, otra cosa es que decida que juegen Chico o Javi porque nos dan más que él en estos momentos.