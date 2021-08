El Xerez DFC continúa con su puesta a punto. Ha disputado ya dos encuentros de pretemporada ante rivales de Primera RFEF, Real Madrid Castilla y Atlético Sanluqueño, y ambos los ha sacado adelante. José Pérez Herrera, técnico azulino, se muestra satisfecho con el trabajo de sus jugadores y con las victorias, pero es exigente y vuelve a recalcar que "hay que tener los pies en el suelo, no nos podemos creer mejores de lo que somos".

–¿Qué sensaciones le dejó la cita ante el Sanluqueño en El Palmar?

–Siempre es positivo sacar victorias frente a equipos de este nivel de cara a la confianza y a las sensaciones. De todos modos, repito lo que comenté después del partido contra el Real Madrid Castilla, hay que mantener la misma línea y tener los pies en el suelo. No dejan de ser encuentros de preparación y para hacer muchas pruebas. No podemos caer en la confusión y no podemos creernos mejores de lo que realmente somos.

–(...)

–Insisto, hay que tener tranquilidad, disfrutar de las sensaciones que estamos teniendo y ser conscientes de que también algún día nos pueden salir mal las cosas. En este partido, hicimos cosas que podemos mejorar. En la primera parte no tuvimos tanto protagonismo con balón y el rival nos exigió, nos dominó y nos creó peligro. Fuimos capaces de aguantar y la segunda mitad ya fue más nuestra. Dominamos y nos faltó tener acierto en las finalizaciones. En general, me quedo con lo positivo y con el reto de mejorar las cosas que aún nos faltan.

–Su equipo no encajó goles, ¿cómo valora el trabajo defensivo?

–La idea que queremos implantar es la importancia del trabajo de todo el conjunto sin tener en cuenta los nombres ni las demarcaciones, todos deben colaborar con todos. El equipo ya trabaja de esa manera. En la primera parte nos tocó sufrir especialmente a balón parado, en los saques de esquina y las faltas laterales. Hay que ir mejorando.

"Los canteranos están preparados para decir aquí estoy yo cuando se les presente la oportunidad"

–Una vez más, los canteranos tuvieron protagonismo...

–Volvieron a jugar bastantes, creo que terminaron el partido cinco o seis en el campo. No miramos los nombres, ni la edad ni tampoco la experiencia que tengan, sólo pensamos en el rendimiento que pueden ofrecer y en repartir minutos. Son futbolistas que tenemos con nosotros porque creemos que nos pueden ayudar y son jugadores que cuando se les presenta la oportunidad están preparados para decir aquí estoy yo. Esta categoría es un gran escaparate para ellos y deben pensar que la oportunidad que se les presenta es bonita y atractiva.

–¿Llegará el delantero que necesita para completar la plantilla?

–Nos falta una alternativa más a Máyor para completar el ataque dentro de nuestras posibilidades. Pepe está haciendo un gran trabajo y buenos partidos, pero no es un delantero referencia como Máyor. Pepe es más segundo punta por la movilidad que tiene, es avispado, ratonero, va bien a los espacios... Para aprovechar esas características necesitamos a un buen ariete fijador. Es lo que queremos conseguir y también buscamos un medio que refuerce el centro del campo, ofensivo y creador.