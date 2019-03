Mi más sincero agradecimiento a todos

"Estoy poniéndome la quimio para sacarme 'el intruso' que tengo dentro y como tengo tiempo y me apetece, me he puesto a escribir para contaros algunas cosas que quiero que sepan.

Lo primero que quiero es que no lo tomen para pensar que estoy buscando dar pena, todo lo contrario, me encuentro bien y fuerte mentalmente, y de pena nada, sólo que me parece original escribir mientras estoy recibiendo el tratamiento.

En estos casos, me hubiera gustado saber expresarme mejor y redactar bien, pero como sé que ustedes sois todos muy buena gente, me perdonarán mi fallos y las faltas que pueda tener. Aprovechándome de las nuevas tecnologías, como los WhatsApp, os lo voy a mandar a todos por igual, espero que no os resulte pesado y lo puedan leer al completo.

Tengo que reconocer que en estos diez meses me ha pasado de todo y que he tenido momentos malos, pero ya los he olvidado y siempre he pensado en positivo, en ponerme bien; seguro que lo voy a conseguir. Recuperaré mi peso, mi apetito, volveré a jugar a fútbol sala, a hacer deporte, que es lo que me gusta, y podré tomarme una copita de vino de Jerez con todos ustedes.

Gracias a todos vosotros. El otro día me llevé una alegría muy grande, con motivo de ponerle mi nombre al campo de fútbol del Anexo de Chapín. Estoy muy agradecido a nuestro presidente y directivos del Xerez DFC y al Ayuntamiento por la distinción.

Como sabréis ya, he sido Rey Mago y ahora se está tratando de conseguir que me concedan ser Hijo Adoptivo de Jerez, nombramiento que me haría muy feliz y estoy seguro que con vuestro apoyo lo vamos a conseguir. Ya se llevan bastantes firmas y seguro que conseguiréis muchas más.

Mi agradecimiento a toda mi familia por el apoyo y cariño que me está dando y sobre todo a mi mujer, que es la que siempre tengo a mi lado y me da fuerzas para no dejarme desfallecer en los momentos malos.

A mis compañeros de la junta directiva, que siempre los he tenido a mi lado y sé que siguen trabajando para defenderme y conseguir buenas cosas para mí.

A mis amigos del fútbol sala. Para mí es un orgullo ser jugador y entrenador de ustedes y pronto espero estar otra vez riñéndoles en los partidos de los martes y viernes en el Polideportivo Ruiz-Mateos.

A los tertulianos de nuestro Xerez, una tertulia que respira xerecismo y aroma de buen brandy de 'nuestra tierra', pues la mayoría somos mayorcitos y con muchos años de penas y alegrías con nuestro club.

A Jerez Viaja porque tanto mi mujer como yo quedamos encantados del viaje que hicimos el año pasado con ustedes. Cuando me recupere, esperamos poder hacer muchos más con vosotros, pues más que amigos, sois una familia.

A nuestro Xerez DFC por lo bien que se están portando todos conmigo y las cosas que están consiguiendo para mí. Yo les deseo mucha suerte que, si la tenéis, será bueno para todos los xerecistas.

A mis amigos de 2 a 3, ya pronto espero incorporarme a esas comidas que hacen de vez en cuando para recordar esos partidos que jugábamos al fútbol sala y lo pasábamos de categoría.

A la Asociación de Reyes Magos de Jerez, por mostrarme su apoyo y cariño en estos momentos.

También las gracias a muchas personas que se interesan por mí, pero no me llaman para no molestarme (no están en estos grupos, pero también están colaborando en todo).

Un abrazo muy fuerte para todos.