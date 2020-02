"La gente tiene que ayudarnos, estar con nosotros y empujar porque el Puente Genil va a ser difícil"

Josu Uribe, entrenador del Xerez DFC, reclama el apoyo de afición para el partido del domingo en Chapín frente al Puente Genil, un rival directo en la carrera hacia el play off de ascenso.

-Después de dos victorias llega el Salerm Puente Genil, un rival directo, a Chapín. El objetivo es lograr el tercer triunfo consecutivo...

-Tenemos una racha buena y vamos a ver un partido muy, muy bonito, un partido que huele ya a play off, y un partido muy difícil contra un equipo que aunque no está pasando su mejor momento es un equipo muy bien trabajado: tiene un buen técnico, un equipo que trabaja bien y que sabe a lo que juega, que ha estado líder durante muchísimas jornadas... Por tanto, hay que valorar ese trabajo. Es un equipo con buenos delanteros, buena gente en medio campo... La verdad es que todo lo que hemos visto me gusta mucho, pero nosotros también somos un buen equipo, también somos un equipo muy difícil. Jugamos en casa, es un partido importantísimo para nosotros. Tenemos una situación al revés de hace mes y medio, ahora son ellos, quizá, los que no pueden fallar, nosotros todavía tenemos una ventaja. Si conseguimos ganar vamos a alejar a ese cuarto, quinto puesto. Un partido muy bonito. Vamos a pelear, a disfrutarlo.

-Y con la afición arropando al equipo...

-Ojalá sea una fiesta. Creo que los chicos lo han dicho a lo largo de la semana: es un partido en el que la gente tiene que ayudarnos, tiene que estar con nosotros, tiene que empujar porque va a ser difícil. Ellos se juegan también un play off, aquí todo el mundo quiere cosas. Y va a haber momentos difíciles, momentos duros, y esa comunión equipo-afición el domingo tiene que salir a tope y sacar esos tres puntos. Que se queden aquí. Porque de ganar damos un paso muy, muy importante.

-¿Está el Xerez DFC en el mejor momento desde su llegada?.

-Sí, estoy contento, sí. Estamos muy seguros defensivamente. Lo hemos estado siempre y ya somos el equipo menos goleado de la categoría, tanto en la época de Andrés como en la mía el equipo ha encajado poco. Y ahora empieza a tener más argumentos ofensivos y empieza a hacer daño. Eso es muy importante, lógicamente teníamos que subir el índice de goles a favor, que lo estamos haciendo. Y ahora a seguir con esa dinámica. Defensivamente seguir siendo un equipo muy, muy difícil. Creo que es la piedra angular de estar ahí arriba. Y luego lógicamente marcar diferencias, hacer goles. El otro día remontamos en un campo muy, muy exigente y muy difícil. Y hay que estar muy satisfechos, la verdad es que estoy contento. En este momento no sé si es el mejor, pero yo ahora mismo estoy muy contento de lo que veo.

-¿Zafra y Casares están para jugar?

-Casares seguro Y Zafra vamos a ver el entrenamiento de mañana. El tema de Zafra es un poquito distinto: para mí, y siempre lo digo, es un jugador que va a ser determinante si lo conseguimos recuperar. Cuando está fresco es un jugador diferente, nadie tiene lo que él tiene en la plantilla y estamos intentando por todos los medios recuperarlo al 100%. Él está con la cabeza un poco lógicamente después de las lesiones y toda la historia, pero si conseguimos recuperarlo para esos 30 a 40 puntos finales sería espectacular. Además, por primera vez en todo el año están los 20 y hay que dejar dos fuera. A ver cómo reacciona en el entrenamiento. Mañana quiero probarlo a ver cómo está y valoraremos un poco. El otro día no jugó porque el equipo estaba bien, en la segunda parte estábamos empujando bien, manejando el partido, y la verdad es que no necesitamos tirar de él. El campo tampoco ayudaba mucho a una lesión muscular como la suya. Pero si el domingo pasado hubiésemos querido, ya hubiésemos podido utilizarlo.

-Contra el Puente Genil, ¿uno o dos delanteros?

-Yo creo que el equipo juega bien de las dos maneras. El otro día aquí con el Pozoblanco... Hay días que es para todos. En Gerena sí necesitamos, llegó un momento que nos sobraba un jugador de medio campo y necesitábamos uno más cerca del área. El Puente Genil es un equipo que acumula mucha gente en medio campo. Lo vamos a valorar, yo creo que a lo largo del partido vamos a utilizar los dos dibujos, con los dos están cómodos y los dos los hemos trabajado. Jugar con dos puntas y entregar el mediocampo al rival hay que pensarlo mucho, hay que valorarlo mucho. Este es un equipo con tres centrales, te juega con cinco en el medio campo y a lo mejor jugar con dos nosotros nada más en un campo tan grande... No por poner dos delanteros a la vez vamos a hacerlo mejor. El otro día se lo dije a los chicos en la charla previa, quizá el partido era para haber empezado con dos puntas por la dimensiones del campo pero bueno, el equipo había jugado muy bien la semana anterior y mantuvimos el dibujo. Bueno, a lo largo del partido creo que lo veremos y si no empezamos con dos posiblemente terminemos con dos. Con el trabajo de Goma y Adri y el de Álex Colorado en esa posición el equipo juega muy bien. Ya recuperamos a Fran también para poder entrar por fuera con los laterales y eso nos ayuda también.

-¿Qué cambia al jugar con dos arriba?

-Con dos delanteros es un sistema distinto: pierdes gente en el mediocampo, pierdes un poquito de control y tienes un jugador más arriba. Creo que el partido nos va a ir llevando a una cosa o a otra. Las dos cosas las hacemos bien. El otro día cuando salió Mika lo hizo muy bien. Y con dos hemos jugado aquí también y hemos jugado bien, no es que sea uno u otro, creo que el equipo ahora está mejor, mucho mejor, está más confiado, está más seguro. Y tanto en un sistema como en otro creo que podemos hacer daño. Y entre los dos sistemas nos tienen que llevar a ganar el partido.

-¿Un triunfo descartaría al Puente Genil?

-Es muy pronto, pero sería un golpe. Un golpe de autoridad, le ganaríamos el gol average, le pondría a dos partidos. Y dos partidos arriba son dos partidos ya. Ahora mismo creo que lo más importante es alejar a gente, no obsesionarse. El primer objetivo para meterte ahí arriba no es estar arriba, yo siempre digo lo mismo: a mí no me preocupa estar segundo o tercero, o primero o cuarto cuando falta todavía bastante. Sí me preocupa ir alejando rivales, quitando gente, alejándote de rivales, meter puntos a rivales, que se vayan cayendo y que cada vez se metan menos equipos arriba, eso es lo más importante.

-¿Qué significaría ganar?

-Pues evidentemente un golpe de autoridad brutal y hacer daño a un equipo que es un rival directo. Pero decisivo ni mucho menos. Queda muchísimo. Nosotros luego tenemos tres partidos súper exigentes, dos salidas durísimas que son Lepe y Utrera y un partido en casa. Va a ser una semana complicada por eso. Y por eso ganar sería un golpe muy importante.