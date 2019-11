Josu Uribe, nuevo técnico del Xerez DFC, se estrena en el Alfonso Murube (12:00) ante el Ceuta, un equipo al que considera "de los mejores de la categoría, que tiene futbolistas de gran calidad y que en casa lo ha ganado casi todo". Espera una cita "complicada" pero es optimista y destaca que "tenemos armas para hacerles daño, hay que ir sin miedo, con ganas y con fuerza, ganar allí supondría un golpe de autoridad brutal".

-¿Cómo encara su debut al frente del equipo en Ceuta?

-Es un buen partido, entre dos de los mejores equipos del grupo y de los que más jugadores de calidad tienen. Lo hemos enfocado para competir al máximo, vamos con mucha ilusión, con muchas ganas y respetando al máximo al rival, que tiene una gran plantilla pero nosotros también la tenemos. Es un encuentro de los que gusta jugar, tienen una propuesta muy ofensiva y se puede ver un buen choque.

-¿Le gusta estrenarse en un encuentro de este tipo?

-Sí, me gustan los partidos buenos. Si te tienen que ganar, mejor que te gane un buen equipo como tienen ellos, con excelentes jugadores. Son partidos ilusionantes, que sirven además para medir un poco el nivel real de mi equipo y comprobar si podemos luchar por una de esas cuatro plazas de 'play-off'.

-¿Esta salida es la más complicada de la temporada?

-Los números dicen que es difícil. El Ceuta sólo ha perdido un partido un partido y en casa lo ha ganado prácticamente todo, pero esto es fútbol y para ellos también va a ser un partido exigente. Nunca sabes lo que puede pasar. La temporada pasada se ganó 0-3 y he visto los goles. Como local tiene comportamientos buenos y nosotros también hemos perdido dos encuentros nada más y no es fácil ganarnos. Tenemos que ir allí sin miedo, con fuerza, competir con ganas y con nuestras armas, que la tenemos para hacer daño al rival al espacio y a la contra. Ellos van a querer tener la pelota por su forma de jugar y nos va a obligar a defender atrás y vamos a tener que sufrir.

-¿Qué es lo que más le preocupa de su primer partido al frente del equipo?

-Ganar, que sería un puntazo importante. Supondría que un rival directo no suma y vencer fuera de casa nos reforzaría. Mantendríamos además esta dinámica. El equipo va a hacer un buen partido, va a trabajar bien, está con ganas y con entrenador nuevo. En ese sentido, tenemos tiempo para ir metiendo los conceptos que me gustan. Lo que me gustaría es traernos los tres puntos porque sería un golpe de autoridad brutal.

-En los pocos días que lleva entrenando, ¿se verá al Xerez DFC que usted quiere en el Murube?

-Algo del Xerez que quiero se verá, vamos a hacer seis sesiones. Hay cosas que no necesito cambiar porque el equipo está bien posicionado y funcionando bien. No me ha hecho falta llegar aquí con el cuchillo entre los dientes. Hay cosas diferentes, cosas que hay que mejorar y otras que mantener, no es cuestión de volverse loco. El equipo tiene buenas pautas de comportamiento, con pelota especialmente, y hemos insistido mucho en el trabajo sin balón y en el defensivo.

-¿Mandará su equipo el domingo?

-Va a ser complicado porque su propuesta es muy de tener mucho la pelota. Hay que tener paciencia, a ese tipo de equipos no es fácil quitarles el balón. A ver por dónde sale la jugada. Ellos normalmente son los que quieren la pelota y agobian con el control del juego. Debemos tener la capacidad de ser inteligentes cuando tengamos la posesión, no podemos entregársela rápido porque vamos a sufrir.

-Cuenta con los futbolistas justos para formar para la convocatoria...

-Javi es un jugador muy importante para el fútbol que me gusta y para la forma que tengo de entenderlo. Es el perfil de atacante que me gusta y es una pena que no esté disponible. Con Jesús ya no podemos contar y a ver qué hacemos con ese tema.

-¿Tiene el once decidido?

-Lo tengo totalmente claro desde el domingo pasado pero no voy a comentar nada. De todos modos, tampoco vamos a hacer muchos cambios.