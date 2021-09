César: "Se me presenta la oportunidad y tengo muchas ganas de aprovecharla"

El meta azulino César tuvo que suplir el pasado domingo a José Manuel Camacho en el partido del Príncipe Felipe ante el Cacereño. El portero titular del Xerez DFC vio la tarjeta roja directa por tocar el balón con las manos fuera del área y se va a perder el duelo de la próxima jornada en casa ante el Villanovense. Llega por tanto la hora de César, portero que la pasada temporada apenas tuvo oportunidades por el gran año de Camacho y que ahora quiere aprovechar la ocasión para demostrar que la portería azulina está en buenas manos.

El guardameta xerecista confía en que el equipo sume los primeros puntos de la temporada ante los extremeños, que llegan a Chapín colíderes. César ve fuerte al vestuario pese a las dos derrotas, aunque reconoce que "tenemos que recuperar las sensaciones" de antes de iniciar el campeonato. "Veníamos de una pretemporada muy ilusionante y habiendo puesto el listón muy alto y en el primer partido sufrimos una derrota en casa, un resultado muy abultado que no fue acorde al juego que hicimos. Y en el segundo partido volvemos a remar contracorriente, un jugador menos y sí es cierto que el equipo no termina de encontrar las sensaciones con las que acabó la pretemporada o las de la temporada pasada. Pero el ambiente es positivo porque sabemos perfectamente que hay buenos jugadores, un buen cuerpo técnico y un gran grupo. Estamos seguros de que las cosas van a salir. Nos hemos encontrado con dos resultados en contra, pero estamos unidos y trabajando codo con codo con el cuerpo técnico y el apoyo de la afición vamos a levantar esto. Lo último que hay que hacer ahora es mirar la tabla de la clasificación porque sólo se han jugado dos partidos", afirma.

A César le tocó sustituir a Camacho en la portería a los 25 minutos de juego y en una falta al borde del área que a punto estuvo de significar el primero del Cacereño. "No es una situación fácil, sales frío porque no puedes calentar, pero en el banquillo también estás muy metido en el partido, concentrado y comprometido con los compañeros que están dentro. Salgo motivado y enchufado, llevo esperando mucho tiempo esta oportunidad y lo único en lo que pienso es en darlo todo".

Con Camacho afirma que tiene una relación especial, se apoyan y le da consejos: "Hablamos mucho. Aparte de ser un compañero lo considero un amigo porque tanto en lo futbolístico como en lo personal puedo contar con él. Siempre nos hemos ayudado, al fin y al cabo somos compañeros, no enemigos, y nos hemos llevado siempre muy bien. Es una alegría tener un compañero como él".

Evidentemente, el roteño estaba tocado tras su expulsión, pero César rompe una lanza en su favor: "Se le echa el balón encima y tiene que tomar una decisión. Quince minutos antes saca cuatro balones por estar adelantado, creo que está en la posición que tiene que estar. Tiene la mala suerte de que el balón, al estar el campo mojado, le bota demasiado y le pasa y es un acto reflejo. Nos ha salvado en muchas otras ocasiones".

Y es que si el fútbol es un juego de aciertos y errores, los de los porteros son más visibles. El propio César reconoce que falló en el primer gol del Cacereño y lo explica: "En la primera acción que tengo que es la falta frontal al borde del área el mismo jugador le pega por encima de la barrera y está a punto de entrar. Y en la falta del gol es similar, mismo jugador y lo primero que pienso es que la va a tirar igual y que si no doy el paso no llegaba. Al final, el fallo es mío porque yo me tengo que mantener en mi palo y si la mete por encima de la barrera es acierto suyo. En ese momento todo el mundo quiere acertar, pero el que comete el fallo soy yo". "Es un riesgo que tenemos que asumir en cada entrenamiento y en cada partido. Es una mochila que hay que saber llevarla. Sabemos que si un mediapunta falla un pase tiene ocho jugadores por detrás que van a tapar la espalda. Nosotros si cometemos un error no hay nadie".

Ahora, se le presenta el reto de aprovechar la oportunidad de ser titular en Chapín este domingo: "Los 20 jugadores trabajamos al cien por cien para cuando el míster nos necesite. El año pasado no se dio la oportunidad; Camacho hizo una temporada espectacular, a la vista está. Esta temporada hemos comenzado igual, hemos trabajado los dos al cien por cien y ahora se me ha presentado la oportunidad y tengo muchas ganas de aprovecharla, dar el cien por cien y ayudar al equipo".

No será fácil ante un Vilanovense que llega colíder y que tiene mucho peligro a balón parado, aunque César prefiere centrarse en su equipo: "Al fin y al cabo los que tenemos que reforzarnos somos nosotros. Sabemos que cualquier equipo te puede hacer daño y tenemos que estar concentrados y volver a coger las sensaciones de la pretemporada, volver a ser ese equipo que aprieta, que quiere la pelota y cuando cojamos esas sensaciones iremos retomando la confianza".