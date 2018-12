Casares, punta del Xerez DFC, no se fía del Écija, "un rival con plantel para estar arriba"

Javi Casares, atacante del Xerez DFC, admite que el empate a uno del pasado domingo en el San Rafael ante Los Barrios en el descuento supuso para la plantilla un revés que les costó digerir pero ya están plenamente centrados en el partido del domingo frente al Écija en Chapín. "Nos llevamos un varapalo porque nos veíamos con los tres puntos en el minuto 95 y se nos escaparon dos. Ahora, sólo nos queda pensar en el Écija, corregir los errores que estamos cometiendo y a partir de ahí, continuar. El equipo no pierde pero nos está costando ganar, debemos coger una racha positiva para volver pronto a sumar de tres en tres, que es lo importante".

Los azulinos reciben al cuadro sevillano, un rival que se ha convertido en la sorpresa negativa de la temporada. En verano, el combinado astigitano entraba en todas las quinielas para estar arriba, no ha respondido a las expectativas y se encuentra al borde del descenso.

El jerezano, de todos modos, no se fía: "El nivel que está mostrando el Écija no se corresponde con el que tiene, ya que es un equipo recién descendido de Segunda B. Han montado una plantilla para estar en los puestos de arriba pero ya estamos viendo que no es fácil. Aquí cada partido, aunque sea del primero contra el último, cuesta trabajo, es duro. Además, eso no tiene nada que ver, igual llegan aquí el domingo a Chapín con ganas y nos lo ponen complicado. El equipo tiene que estar con los cinco sentidos puestos en el partido y trabajar muy bien para llevarnos los tres puntos. Esa es la dinámica que hay que seguir".

El XDFC disputará en Chapín su segundo encuentro después de la resiembra. Ante el Cádiz B, el césped no estaba demasiado bien y así lo admite el delantero xerecista: "El campo no estaba bien, se levantaba mucho y había muchas partes muy blandas. Me gustaría encontrármelo en buenas condiciones, esta semana no lo vamos pisar tampoco para que llegue en el mejor estado. Lo necesitamos en buenas condiciones para poder hacer nuestro juego".

A Casares se le están resistiendo los goles. En Los Barrios firmó el tercero de la temporada y le hubiese gustado que "hubiese servido para conseguir los tres puntos, quiero ayudar al equipo. Aún así, estoy contento, los delanteros vivimos del gol, llevaba tiempo sin ver portería y me fui contento con la moral reforzada".