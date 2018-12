Al Xerez DFC sólo le vale una convincente victoria frente al Écija Balompié en Chapín

El Xerez DFC afronta esta tarde en Chapín (17:00) frente al Écija Balompié un encuentro importante de cara a su futuro en la competición. Los azulinos encadenan nueve jornadas sin perder pero también acumulan seis empates en siete encuentros, dato que no agrada para nada a unos aficionados que están levantando ya la voz.

El XDFC suma 31 puntos, cinco menos que Betis Deportivo y Algeciras, que tienen 36. La distancia es totalmente salvable pero también importan el fondo y las formas en una entidad con las exigencias máximas por presupuesto y masa social.

La cita ante el Écija, en condiciones normales, debería ser asequible para los de Masegosa, que ha mostrado su malestar por las críticas que considera desmesuradas, pero no lo es tanto. Los xerecistas encaran este encuentro con importantes bajas y además llegan con futbolistas importantes tocados, que a lo largo de los noventa minutos pueden perder el cambio.

De entrada, se pierde este partido por sanción Antonio Bello, el futbolista más desequilibrante de los azulinos en estos últimos encuentros. Fue expulsado por doble amarilla en la jornada del día seis en Chapín ante el Cádiz B. Buscar un sustituto al atacante no es fácil. Heredia tiene todos los números en su haber para regresar al once inicial.

Tampoco se vestirá esta tarde de corto Joaqui, castigado con un encuentro por acumulación de amarillas. Para cubrir esa vacante lo normal es que Masegosa, que ha citado a los 16 jugadores de la primera plantilla disponibles, retrase a Adri Rodríguez.

Juan Gómez está citado pero es muy complicado que pueda jugar por su contractura en los isquiotibiales y Marcelo vuelve a estar en la lista pero sólo podrá jugar si el árbitro se lo permite, ya que no le han retirado la férula.

Regino y Álex Colorado también han entrado en la convocatoria y apuntan al once titular, aunque no han entrenado al mismo ritmo que sus compañeros durante la semana y el técnico teme que no aguanten todo el partido.

La alineación, condicionada por las bajas, presentará cambios en defensa y en la medular. Adri volverá al centro de la zaga y Regino y Padilla estarán en los laterales. Jojo o Rodri acompañarán a Jorge Herrero y Colorado. Heredia aparecerá en la derecha.

El Écija, por su parte, llega a Chapín tras sumar tres victorias en sus tres últimas salidas -Sevilla C, San Roque de Lepe y Cabecense-, las bajas de Barragán, Héctor Galiano y el portero Miguel Guerrero, la duda de Cote y el alta de Joselu.