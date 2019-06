Robin Lafarge, defensa francés que rechazó a última hora la propuesta del Xerez Deportivo FC de renovar contrato para la próxima temporada al recibir una suculenta oferta del Agya Napa FC chipriota, ha querido despedirse del club y de la afición azulina a través de su cuenta de twitter, en la que agradece la oportunidad que le brindó la entidad y el apoyo de los aficionados.

El ya exfutbolista azulino explica que "a veces la vida te da oportunidades que no puedes dejar escapar y poder jugar en el Xerez fue una de las mejores me ha dado. Para mí siempre ha sido claro que quería seguir aquí y seguir disfrutando delante esa grandísima afición en este estadio espectacular. El trabajo de Edu Villegas ha sido increíble para que me quede pero a última hora he recibido una oferta muy complicada de rechazar y llego a una edad donde también tengo que pensar en mi futuro. Siento mucho irme tan pronto y espero que Edu, el Xerez DFC y el xerecismo entiendan mi decisión. Nunca olvidaré que me habéis echado una mano cuando más lo necesitaba. Y siempre he intentado devolver la confianza".

Robin Lafarge es agradecido y tiene un mensaje para los que comprenden su decisión y también para los que no la han entendido: "Quiero dar las gracias también al míster, al cuerpo técnico, a todos los jugadores y a todos los empleados del club. Y sobre todo a vosotros, xerecistas que mandan mensajes de apoyo desde el primer día. Espero que no estéis demasiado decepcionados y que entendáis mi decisión. Y a los otros que critican, pues seguro que en vuestro trabajo hubierais rechazado salir para ganar el triple y es todo a vuestro honor".

El futbolista galo se despide sin cerrar la puerta a su regreso al Xerez DFC: "Ahora me siento como un xerecista más y estoy convencido de que un futuro increíble os espera. Ojalá que sea solo un hasta pronto y os deseo a todos toda la suerte del mundo. ¡Forza Xerez!".