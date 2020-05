El Xerez DFC quiere televisar los partidos del 'play off' exprés

El Xerez Deportivo FC ha anunciado que tiene la intención de televisar el 'play off' de ascenso en el caso de que finalmente la Federación Española (RFEF) apruebe la disputa de las eliminatorias exprés para dilucidar los ascensos de Tercera División a Segunda B.

Como se sabe, la Española aún no ha comunicado oficialmente cómo resolverá la temporada en el fútbol no profesional aunque su intención es que, tanto en Segunda B como en Tercera, no haya descensos y que los ascensos se decidan sobre el terreno de juego, disputando un 'play off' exprés entre los cuatro primeros clasificados de cada grupo; en el caso del Grupo X de Tercera, entre Betis Deportivo, Ciudad de Lucena, Xerez DFC y Utrera.

Lo que es seguro es que, de jugarse, estos partidos tendrían que disputarse a puerta cerrada según los parámetros que actualmente maneja el Gobierno en las fases de 'desescalada'. Así, el club azulino ha previsto que sus socios puedan disfrutar de los partidos, si no en la grada, sí retransmitiendo las imágenes y ya ha iniciado los contactos y gestiones pertinentes.

En el comunicado remitido a través de la web oficial y las redes, el Xerez DFC explica que "la semana que viene se espera que la Real Federación Española de Fútbol ofrezca la resolución final sobre qué va a pasar con la competición en Tercera División. Sobre la mesa sigue la propuesta de terminar la temporada con la disputa de un 'play off' de ascenso exprés. Un 'play off' que, de jugarse, sería a puerta cerrada, pero que los socios del Xerez Deportivo Fútbol Club no se perderían. Desde nuestro club se ha venido trabajando en las últimas fechas para poder televisar, llegado el caso, la eliminatoria de ascenso".

Añade el club azulino que "el Xerez Deportivo FC le ha planteado a la Federación este asunto y está valorando las diferentes fórmulas que habría para acercar, desde casa, a nuestros socios al 'play off'. Todavía no hay nada claro sobre si se jugará o no esa fase exprés de ascenso. Lo que está claro es que, si se juega, el xerecismo no se la va a perder. No podrá estar en el campo porque ahora toca adaptarse a las nuevas circunstancias, pero el aliento y los ánimos de nuestra grada no faltarán".

Sin duda, una buena noticia para los socios del Xerez DFC y un acierto de los rectores del club.