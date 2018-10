"Todo lo que hacemos se traduce en que tenemos que ganar el domingo, esa es la clave"

–¿Se plantea cambios en el equipo? ¿Uno de ellos puede ser Flere en la portería?

–Claro que me lo planteo: me planteo ese cambio y me planteo otro cambios. Ya sabéis que me planteo muchos cambios y muchas cuestiones no solo cuando perdemos, yo he cambiado también incluso cuando hemos ganado. Los cambios no tienen que ser muy significativos. Por ejemplo, cambiar a un delantero por otro, si se juega con el mismo sistema, no tiene que ser un cambio significativo, es un hombre. A lo mejor necesitamos algo más de velocidad, meto a Casares; si necesitamos algo más de juego aéreo meto a Tamayo; son cambios que realmente siguen con la misma línea. A partir de ahí, un cambio de portero es un cambio de hombre, no implica mucho en la idea de juego, no implica que ahora, como juega Juan, todos los balones se los vamos a dejar a él para que él los saque. No. Sí tengo pensado hacer cambios pero no por las dos derrotas sino porque creo que necesitamos darle un cambio a ciertas cosas del juego.

–Ciudad de Lucena y Xerez Deportivo FC pueden cambiar de sistema a lo largo del partido, por lo que no parece tan importante el dibujo inicial...

–De hecho, la semana pasada hicimos varios cambios en el transcurso del partido. Desgraciadamente ningún cambio surtió efecto como esperábamos. Es un halago que le hecho al Ciudad de Lucena, creo que es una de las virtudes que tienen los equipos, que puedan modificar la dinámica del partido en situaciones concretas. Lo que sí tengo claro es que independientemente de lo que se vaya a hacer antes del partido o durante el partido, tiene que estar entrenado. A partir de ahí, si está entrenado, todo ese tipo de variables y modificaciones creo que enriquecen al equipo. Lo ideal es tener una plantilla amplia, con jugadores de diferentes características, que salgan los resultados… Porque normalmente las victorias y el sistema van muy ligados: si tú utilizas un sistema y ganas, se coge confianza, se cree en ese sistema y esos movimientos. Creo que es una virtud el poder modificar durante el partido y partido tras partido una situación táctica, lo que pasa es que eso no es fácil. No es fácil que todo el mundo entienda, porque no se trata de que el entrenador lo entienda o que los tres centrales o cuatro defensas entiendan el sistema, sino que lo entienda todo el mundo.

–El domingo arranca otro ciclo de tres partidos en ocho días. ¿Condiciona esto la alineación?

–No, esta semana no. Este partido lo hemos afrontado focalizando al máximo al Ciudad de Lucena. De todos modos, no es tan descabellada esta semana como la vez anterior, que fue viernes y domingo. Esta semana va a ser jueves y domingo, que tiene más lógica. Y si somos capaces de jugar el jueves por la mañana ya ni te cuento. Entra dentro de lo que puede ser, lo que no tiene sentido es jugar viernes y domingo y en muchos casos como se hizo, viernes por la tarde y domingo por la mañana. Creo que eso fue un error de todas todas, no solo para el Xerez: los resultados se darán como se darán, pero creo que es un error para todos los equipos, lo que pasa es que hay algunos equipos que lo sufren más. ¿Por qué? Porque igual tienen más sancionados, igual tienen más recursos para cambiar centrocampistas, que son los que más sufren… Cada plantilla es un mundo, pero creo que es un error. Sin embargo, en esta situación, lo veo más normal que pueda pasar.

–¿Hasta qué punto considera importante no alejarse de la parte alta de la clasificación?

–¿Cuántos partidos quedan? Es que quedan más de 30 partidos. Queda un mundo. Vamos a ver: que la confianza, el estado de ánimo, la autoestima, están mucho mejor cuanto más arriba estás, eso es impepinable, lo tenemos claro todo el mundo. Pero creo que independientemente de cómo se vayan dando las cosas, tenemos que trabajar sobre un estado de ánimo bueno, independientemente de que vengamos de dos derrotas, independientemente de que vengamos de tres victorias. Y ahí es un trabajo que creo que es básico hacerlo bien, creo que lo estamos gestionando bien en lo que es cuestión anímica. Pero ahora lo tenemos que refrendar en un triunfo en el partido porque realmente, todo lo que hacemos y hablamos de sistemas y hablamos de posibilidades y de estados de ánimo, al final se traduce en que tenemos que ganar el domingo. Esa es la clave de todo. Y para eso miramos todo lo que estamos hablando aquí.

–Aunque sin puntos, el juego del equipo en Algeciras y contra el Córdoba B no fue malo: son derrotas que dejaron sensaciones muy distintas a la de Lebrija...

–Hemos acusado quizá en Algeciras no tener esa eficacia que tuvimos en Ceuta y aquí no fuimos tan certeros ni tan brillantes en cuanto a la elaboración o en cuanto a oportunidades que en el partido de Algeciras seguramente motivado por el estado del terreno de juego, lo tengo clarísimo. Pero es cierto que han sido dolorosas porque esperábamos ganar a dos rivales importantes dentro de la categoría y sobre todo la de casa porque si algo hay que decir es que creo que tenemos la mejor afición con diferencia. No sé si el mejor equipo, ojalá.

–¿El estado de ánimo es entonces la base de todo lo demás?

–Creo que el estado de ánimo en un equipo de fútbol puede modificar con una charla, con un mensaje, con algo puntual. Casos concretos: estás jugando muy mal, muy mal muy mal, te están dando un meneo, y metes un gol tú y a partir de ahí empiezas a jugar bien. Ha cambiado el estado de ánimo por un hecho concreto: hemos metido un gol. Hemos trabajado sobre eso. También hemos pegado una puntita de físico porque veníamos de dos o tres semanas donde prácticamente no hemos podido trabajar con tres partidos en siete días, esa semana ya no puedes, la anterior tampoco puedes por lo que afrontas... Es decir, también esta semana hemos metido un poquito en ese aspecto. Yo creo que entre todo, entre todo lo que se ha hecho, estoy bastante contento por cómo ha ido la semana. Hemos trabajado de todo un poquito pero fundamentalmente hemos tenido conversaciones buscando que no afecte vernos a cuatro puntos de liguilla, que me parece insignificante, que no afecten las dos derrotas consecutivas.