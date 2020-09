El Xerez DFC, a por una plaza en semifinales de la Copa RFAF

El Xerez DFC parte con una pequeña ventaja en el partido de vuelta de cuartos de la Copa RFAF que le enfrenta esta tarde (19:30 horas) al Salerm Puente Genil en el campo de La Juventud. En la ida, disputada el pasado martes, los de José Pérez Herrera empataron a dos goles dando una gran imagen y la sensación de que merecieron el triunfo, por ocasiones y juego. Sólo el golazo de Ezequiel en los minutos finales impidió que los xerecistas se trajeran una mejor renta de tierras cordobesas.

Será el reencuentro del Xerez DFC con sus aficionados, que no ven jugar a su equipo en un partido oficial en la ciudad desde hace casi siete meses. El 8 de marzo, en el derbi contra el Xerez CD en Chapín, fue el último encuentro del XDFC en Jerez antes del Estado de Alarma que llevó al confinamiento en todo el país. Posteriormente, los xerecistas jugaron el ‘play-off’ de ascenso en Marbella y ya con José Herrera en el banquillo, han disputado dos amistosos, en Las Cabezas y Chipiona, y el partido oficial en Puente Genil. Ayer, el técnico azulino invitaba a los aficionados a acudir al choque, aunque el club sólo ha podido poner a la venta un total de 700 entradas para cumplir con el protocolo anti COVID de la Federación Andaluza de Fútbol.

A los azulinos les valen el 0-0 y el 1-1 para pasar y en caso de repetir el resultado de la ida habría lanzamientos de penalti

José Herrera se verá obligado a realizar varios cambios con respecto al equipo que empató hace unos días en terreno pontanés debido a las bajas. Antonio Bello sigue con molestias en la rodilla derecha, no se ha podido recuperar y no podrá estar con el equipo en el encuentro de esta tarde. También se cae Álex Padilla, renqueante de la rodilla tras lesionarse el miércoles en el Anexo Pepe Ravelo. Además, el técnico descartaba casi al cien por cien a Adri Rodríguez. Entre algodones están Fran Ávila y Marcelo, ambos con sobrecargas musculares, aunque en principio no deberían tener problemas para llegar al partido.

Mirando la Copa pero focalizando la Liga, hay que tener especial cuidado con las lesiones en esta pretemporada tan atípica en la que se mezclan partidos amistosos con oficiales. De este modo, el técnico, además de los cambios obligados por lesión, pretende hacer algunos más para que el resto de la plantilla acumule minutos. Bruno Herrero, Goma, Javilillo y Máyor podrían salir de inicio y no hay que descartar alguna variante más.

El 2-2 de la ida permite a los azulinos afrontar el encuentro con una ventaja mínima. Tanto el empate a cero como a uno les valen para pasar a las semifinales de esta Copa RFAF, si bien el técnico advertía que su equipo tendrá que salir a por el partido igual que en Puente Genil para no pasar apuros.

El Puente Genil, por su parte, llega al partido sin Jona, sancionado tras ser expulsado el martes, y con menos minutos en las piernas al no haber jugado amistosos antes de esta eliminatoria.

Alineaciones probables

Xerez DFC: Camacho, Marcelo, Edet, Oca, Fran Ávila, Bruno Herrero, Goma, Antonio Jesús, Javilillo, Jacobo y Máyor.

Puente Genil: Álvaro García, Chía, Núñez, Siles, Gato, Carmona, Javi Henares, Joseca, Cristian, Salva Vegas y Ezequiel.

Árbitro: Expósito Jaramillo.

Campo: La Juventud (19:30).