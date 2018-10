Se acabó la racha

A pesar de ello, una falta aparentemente sin peligro a favor de la Lebrijana terminó con un remate de Juande en el segundo palo que ponía el 2-0 para los sevillanos. Los locales no solo lograban aguantar el 1-0 con un futbolista menos, sino que además aumentaban su renta. El Xerez Deportivo FC se afanaba por conseguir un gol y antes del final del primer tiempo un remate de cabeza de Rojas casi termina en el fondo de la meta de Ares. Los visitantes no pudieron reducir las distancias en el marcador y con ese 2-0 se llegaba al descanso.

La prórroga

Pepe Masegosa / entrenador del xerez deportivo fc

"Nos ha penalizado mucho el balón parado, nos faltó defender bien eso y finalización"

Pepe Masegosa, entrenador del Xerez DFC, tenía claro que “el primer gol nos mata, el segundo nos mata y ya con el tercero no hay partido. Es una derrota en un campo complicado, hay que seguir, está claro que nos ha penalizado mucho el balón parado y no hemos sido capaces de encontrar, sí ese juego porque creo que el juego lo hemos tenido hasta última zona de campo, pero no hemos sabido encontrar esa finalización dentro de las áreas o incluso en el balón parado, porque ha sido muchísimo lo que hemos tirado pero sin llegar a ser decisivos. Haciendo muy poco se han puesto 2-0, con dos balones parados, y nosotros realmente no hemos sabido hincarle el diente a un equipo que se ha defendido muy bien”.

De la Lebrijana dijo que “creo que ha sido muy fuerte en dos acciones puntuales, la del primer gol y la del segundo, y después ha defendido bastante bien dentro de su área. Han sido intensos, como son todos los equipos de Tercera División y como son todos los equipos cuando juegan contra el Xerez, que están un poco más motivados. Me ha parecido lo que viene siendo la Lebrijana”. No entró a valorar el técnico xerecista la segunda amarilla a Ranchero: “Es juzgar algo desde el banquillo, juzgar la intención de un jugador; creo que no estoy capacitado para saber si se tira o no se tira... Quizá la expulsión ha puesto el planteamiento sobre la mesa:un equipo defendiéndose, otro intentando crear, ya con la expulsión y el 1-0 digamos que los planteamientos iniciales se acrecientan y quizá eso nos ha dificultado entrar en su área porque han replegado bastante bien”.

Masegosa no teme otras salidas porque “los partidos son muy distintos, por ejemplo el de Arcos no tiene nada que ver con este. No hay dos partidos iguales, ni siquiera en Chapín. Los partidos hay que jugarlos, hay que vivirlos durante la semana y ya está, esto es un aprendizaje. Quedan treinta y tantas jornadas, esto es larguísimo. Nosotros hemos encontrado una idea de juego, nos ha ido bien. Aquí ha habido algunas carencias en cuanto a finalización, en cuanto a acierto dentro del área rival y unas deficiencias en cuanto a la defensa del balón parado. Hasta ahí. Después, todo lo demás se ha desarrollado dentro de una lógica de partido”.

Eso sí, el 3-0 le parecía un castigo demasiado duro: “A mí me parece que sí, por lo abultado del marcador. De hecho, creo que es la derrota más abultada que he tenido desde que soy entrenador del Xerez. Pero esto es fútbol, el fútbol es equipos que tienen posesión, que juegan mucho en campo contrario, que tienen muchas alternativas y que no son capaces de finalizar y equipos que en dos acciones puntuales a balón parado, un saque de esquina y una falta lateral, completamente defendibles, aciertan. Eso es fútbol, lo dije en la previa, que para ganar los partidos lo que hay que hacer es interpretar el juego en cada momento, y una forma de saber interpretar es venir aquí y saber defender el balón parado. Y eso es jugar bien, a nosotros eso nos ha faltado, nos ha sobrado elaboración y nos ha faltado finalización”.