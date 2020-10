Los aficionados del Xerez DFC se movilizan

La afición del Xerez DFC ha comenzado a movilizarse para intentar que Chapín, con capacidad para 21.000 personas, pueda albergar más espectadores en los próximos encuentros de Liga.

El primer paso lo ha dado la Asociación 'Xerecistas por el Mundo', que ha remitido una queja formal a la Consejería de Educación y Deportes de la Junta de Andalucía. Los aficionados se sienten perjudicados y discriminados, ya que no entienden, y lo detallan en su queja, cómo en una plaza de toros se permite que casi todo el aforo se cubra y en un campo de fútbol no.

En el escrito, firmado por el presidente de 'Xerecistas por el Mundo', Rafael Sánchez Fernández, le recuerdan a Javier Imbroda, presidente de la Consejería de Deportes, que la Junta autoriza la asistencia a los recintos deportivos de un máximo de 800 personas pero que también "excepcionalmente podrá autorizarse la superación de los máximos de aforos indicados, manteniendo la distancia mínima de seguridad interpersonal, en el caso de eventos deportivos de especial interés para Andalucía por su impacto deportivo, económico y social".

Ellos consideran que el Xerez DFC y su estadio cumplen los requisitos para obtener ese beneficio -lo demuestran adjuntando un anexo con la capacidad de cada una de las gradas del Municipal- y no entienden los motivos por los que la Junta no contestó a la petición del club, presentada en tiempo y forma.

El aforo que describen es:

Tribuna: Graderío alto, 2.525 y Graderío bajo, 1.413.

Graderío alto, 2.525 y Graderío bajo, 1.413. Preferencia: Graderío alto, 354 y Graderío bajo, 1.882.

Graderío alto, 354 y Graderío bajo, 1.882. Fondo Norte: Graderío alto, 3.820; Graderío bajo, 1.498.

Graderío alto, 3.820; Graderío bajo, 1.498. Fondo Sur: Graderío alto, 3.887 y Graderío bajo, 1.736.

Graderío alto, 3.887 y Graderío bajo, 1.736. Antepalcos: 279.

279. Palco presidencial: 157.

157. Palcos Vip: 23.

Solicitudes

La Asociación ha realizado a la Junta en su escrito las siguientes peticiones:

1.- Que la autoridad competente nos aclare con exactitud de qué depende y en qué criterios se basa en esa excepcionalidad que nombra la Junta de Andalucía en el Boletín Extraordinario número 56 del 11 de septiembre de 2020 para la concesión de una autorización de aumento de aforo en los estadios deportivos

2.- Que la autoridad competente nos aclare también qué entiende por eventos deportivos de especial interés y qué criterios tiene que cumplir un evento para ser considerado como tal.

3.- Que la autoridad competente nos responda por qué existe actualmente una doble 'vara de medir' en las plazas de toros, ya que en dichos eventos es evidente que se permite un aforo bastante mayor de 800 personas, y las medidas de seguridad son bastantes más flexibles que en los estadios de fútbol, motivo por el cual esta parte no entiende por qué se favorecen a estos eventos deportivos y se perjudica a otros dependiendo del deporte que se practique, y máxime sin tener absolutamente en cuenta las capacidades de respuestas sanitarias que tiene cada recinto en virtud al número de espectadores.

4.- Que si la situación sanitaria no empeora en esta región, se tenga debidamente en cuenta las cuestiones planteadas y la argumentación de las circunstancias, para que en partidos de fútbol venideros se le permita al Xerez Deportivo Fútbol Club una ampliación del aforo permitido como mínimo en el número de socios con los que cuenta este club, ya que como se ha podido observar en el primer partido de liga, este estadio municipal puede cumplir estrictamente con todas las medidas de seguridad y sanitarias impuestas por la Junta de Andalucía.

Rafael Sánchez, presidente de la Asociación, considera que "no es justa nuestra situación, tenemos medidas de seguridad para albergar a más personas. No entendemos cómo en las plazas de toros hay tanto público y en un campo de fútbol no se permite más".