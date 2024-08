Bello repasa la actualidad deportiva del Xerez DFC

Antonio Bello director deportivo del Xerez DFC, ha repasado la actualidad del equipo, señala que no hay prisa por cerrar la última ficha mayor de 23 años que tiene libre el club y le encantó la imagen que mostraron los de David Sánchez en el último amistoso disputado en El Palmar contra el Atlético Sanluqueño, que se saldó con victoria por la mínima con nu gol de Carri de falta directa.

"Estamos esperando, tenemos una ficha sénior libre y no vamos a tener prisa para incorporar nada más, creo que la competencia que hay en el equipo es muy buena y eso hace que crezcan los futbolistas y el club", apuntaba el director deportivo durante la presentación de Espinar. "Al final, el futbolista se va a tener que exigir en cada entrenamiento para poder jugar los domingos y creo que vamos a tener más fondo de armario que el año pasado para que el míster tenga más variantes y posibilidades de elegir. Queremos ocupar esa ficha pero no tenemos prisa y quizá algún sub-23 más", añadía.

Bello, que regresó hace unos días de sus vacaciones tras su boda, no cree que el club vaya a cubrir las 25 fichas de las que disponey muestra sus razones: "En principio no porque si las cubrimos estamos tapando al filial y a la gente de casa. Creo que con la base que hay con alguna incorporación más se podría cerrar, pero tampoco lo puedo decir definitivo porque depende también de las opciones que tengamos en el mercado, de las opciones que salen a última hora porque al final del mercado existen posibilidades que al principio no te las planteas. Vamos a tener paciencia y esperar", dijo.

En cuanto posiciones a reforzar, el abanico es amplio: "Quizá ahora mismo extremos o arriba o mediocentro. Estamos supercontentos con los tres (Parejo, Álvaro Martínez y Espinar) y el míster está muy contento con Santana, con el chaval del filial, y entre los cuatro lo podemos cubrir. Tenemos posibilidad de incorporar en cualquier línea y no estamos cerrados a nada. Es también la opción que salga en el mercado. Sabemos que el presupuesto está ajustado".

"Hemos visto casos como los del Vélez o el San Roque de Lepe, que han tenido problemas de pago y nosotros no nos vamos a salir del presupuesto"

En este sentido, la ampliación de fichas a un máximo de 25 juega a favor de aquellos clubes con mayor presupuesto y en perjuicio de los que tienen que mirar hasta el último euro. "Los clubes con grandes presupuestos gastan más. Nosotros no, tenemos un presupuesto limitado y tenemos claro que lo vamos a cumplir. Hemos visto casos como los del Vélez o el San Roque de Lepe, que han tenido problemas de pago y nosotros no nos vamos a salir del presupuesto, si después sale alguna opción que nos pueda entrar la realizaremos, pero si no estamos contentos con lo que hay".

Contento por la imagen del equipo

Bello estuvo en Sanlúcar y pudo comprobar el partido del equipo, tuteando y superando a un rival de superior categoría: "Me llevé una impresión muy buena, hay un bloque del año pasado que hace que los nuevos se vayan a adaptar antes. Hay que tener paciencia con ellos y darles tiempo, por ejemplo Jose (Espinar) viene de un equipo con un estilo distinto y necesita un tiempo de adaptación, él y todos los que lleguen. A las alturas de pretemporada la imagen que dio el equipo fue muy buena y me fui muy contento". No obstante, añadía que "ahora mismo los resultados son mentira y no me importan, tenemos partidos con rivales de superior categoría y también nos hemos enfrentado a otros de menor, lo importante es ir cogiendo el ritmo, que los fichajes se vayan adaptando y que el míster vaya inculcando la filosofía de juego que quiere para llegar lo mejor preparados a la primera jornada".

Objetivo

El director deportivo confiesa que el objetivo es "la permanencia, intentar conseguir 43 o 45 puntos cuanto antes y si los logramos antes sería buena señal y a soñar con algo más grande, pero en principio la permanencia porque sabemos de la dificultad del grupo, de los presupuestos que hay, de la competencia entre equipos y que tendremos que dar el cien por cien en cada partido y más porque el salto de categoría se nota". Recordando además lo que ocurrió hace dos años, cuando "el club hizo una inversdión marcándose otro objetivo en la categoría. Creo que la no continuidad del bloque en el vestuario nos marcó mucho, traer tantísima gente es más difícil para todos los que llegan y para los que estábamos. Lo tenía muy claro, había que mantener el bloque y hacer los fichajes necesarios que nos den un salto de calidad y experiencia, que serán los que nos darán el salto para poder mantenernos en la categoría y luchar hasta donde podamos llegar".