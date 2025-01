El Xerez DFC vuelve al trabajo con canteranos y la vista puesta en El Pozuelo

El Xerez DFC ha regresado este miércoles a los entrenamientos en el Pepe Ravelo para apretar el acelerador de cara a la preparación del choque que le medirá este domingo (12:00) en El Pozuelo al Juventud Torremolinos, que se ha colocado segundo en la tabla y que presenta unos registros importantes. Los azulinos, después de la jornada de descanso del martes, se han llevado a cabo una intensa sesión, en la que han estado a las órdenes de David Sánchez los jugadores de la cantera Alejandro Deus, Juanca Garcés y David Valero.

El domingo será baja por sanción Beto Plaza, que ha sido castigado con un encuentro por la tarjeta roja directa que vio contra el Estepona por "producirse de manera violenta con ocasión del juego o como consecuencia directa de algún lance del mismo", según ha informado el Comité de Competición de la RFEF. El lateral derecho, que venía actuando de interior, se había convertido en fijo para el entrenador xerecista en los últimos partidos y ahora le tendrá que buscar sustituto, aunque tiene un amplio abanico de opciones, que van desde Pepe Ricón a Teté pasando por Jacobo o el recién llegado Sergio García. Oca, que vuelve tras su sanción, puede ser otra de las novedades en lugar de Salguero.

Once que presentó el Torremolinos en el Vicente San frente al Don Benito y que se impuso por 0-2. / Juventud Torremolinos CF

El rival, de menos a más

Mientras, el rival está en un gran momento, ha ido de menos a más y está en lo más alto de la tabla por detrás del UCAM, ha perdido un partido fuera -en Chapín contra el Xerez CD- y otro en El Pozuelo, ante La Minera en su último compromiso como local-, ha dado cinco bajas y ha firmado a cuatro jugadores, el centrocampista Tomi Lanzini, el lateral Javi López, el extremo Runy y este mismo jueves al mediocentro Ángel Climent, del Badalona. Es el mejor visitante con 19 puntos y como anfitriones han cosechado menos, 13, con cinco triunfos, cuatro empates y la ya mencionada derrota. Al igual que le sucede al Xerez DFC es un conjunto que iguala muchos partidos, ocho. Pero hay más, en la parcela ofensiva ha mejorado muchísimo y también ha ido a más. Sus 26 goles a favor le convierten en el mejor ataque del grupo y ha visto profanada su portería en 16 ocasiones.

El Juventud de Torremolinos es un club atípico. Es propiedad de ACA Football Partners Pte. Ltd., con sede en Singapur e Hiroyuki Ono como CEO. Es el mismo grupo que posee el Deinze de la Segunda de Bélgica y, además, los costasoleños, a su vez, firmaron el pasado verano un acuerdo con el Málaga City de Nerja, que compite en Tercera RFEF, y al que cede futbolistas para que los ayude a crecer deportivamente. Con esta estructura tan particular, Antonio Calderón está al frente del plantel desde hace dos años en Segunda RFEF. No pudo evitar el descenso en su estreno, pero el ejercicio pasado logró con solvencia dar el salto de nuevo a la categoría realizando un temporadón y como campeón del Grupo IX.

Su jugador franquicia es el centrocampista Fran Castillo, que cumple su cuarta temporada en la entidad y se ha convertido en el pichichi del Grupo IV con diez dianas, una de ellas en la cita de la primera vuelta de los malagueños en Chapín (1-1). Adelantó a su equipo en el minuto 41 de la primera mitad y sobre la campana Ilias niveló el choque. Igualmente, en sus filas milita el exportero azulino Hermosín, que no está teniendo apenas protagonismo. Ha disputado dos partidos y muy al inicio de la temporada, contra el Estepona (3-3) en la cuarta jornada y ante el Xerez CD (3-1) en la quinta.