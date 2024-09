David Sánchez, en la previa del Águilas - Xerez DFC: "Queremos quitarnos la espinita de la Copa"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha comparecido en rueda de prensa para hablar del próximo compromiso de su equipo, este domingo a las 18:00 en El Rubial de Águilas, y también ha tenido tiempo de analizar la eliminación de la Copa RFEF a manos del Melilla y de la importancia de que los delanteros centro del equipo vieran puerta por fin la pasada jornada contra el Orihuela.

En primer término, el entrenador sevillano del XDFC dijo estar "jodido por la eliminación de la Copa, todos le habíamos puesto muchas ganas y me hubiese encantado pasar, no pudo ser. Es verdad que nos encontramos un campo complicado, pero viendo el partido hubiera repetido el mismo plan de partido, fue igualado y el entrenador rival acierta totalmente". A partir de ahí, "a preparar el de Águilas, complicado, un viaje largo, pero esto es lo que queremos, cuando ascendimos queríamos estos viajes y estamos encantados, estamos más tiempo de convivicencia, vamos con muchas ganas y queremos quitarnos esa espina de la Copa".

El técnico, no obstante, no cree que el doble desplazamiento -el miércoles a Melilla, con traslado en autobús hasta Málaga y el de Águilas, de unas ocho horas- vaya a pasar factura al equipo porque "son jovenes, tenemos recambios y esperemos llegar bien, creo que vamos a llegar bien". Así que tras caer en Copa RFEF, el único objetivo es ya estar centrados al cien por cien en el campeonato doméstico: "Nunca miro mucho más allá, esta semana pusimos a los mejores para los partidos contra Orihuela y Melilla y ahora a pensar sólo en el Águilas, pensar en los mejores 18 convocados y a los mejores 11 para ganar ante un buen rival y un buen campo, lo conozco bien".

El Águilas es uno de tantos equipos que aspiran a meterse en el play-off de ascenso en una liga tan competida como el Grupo 4 de Segunda RFEF, pero el técnico azulino resalta que aún es pronto para hablar de tendencias: "Llevamos cuatro jornadas y leo comentarios y cosas que no son normales a la cuarta jornada. El Águilas es un buen equipo, tiene un buen presupuesto y lleva años intentando subir a Primera RFEF. Todos los partidos son difíciles, perdieron en Don Benito y le metieron cuatro goles al Minera. Nos vamos a encontrar un partido muy difícil y es la mentalidad, cada partido es un mundo, pueden pasar cosas que dependan de ti otras que no, campos, dimensiones, contextos diferentes... nos tenemos que adaptar a todo lo que hay. Los puntos y la clasificación son importantes, pero eso de mirar ahora... llevamos cuatro jornadas".

Luego, añadía que "tenemos que preparar este partido como una final, al igual que en Melilla, donde el equipo hizo el plan de partido trabajado, sabiendo que para el espectador era feísimo, no me gusta, pero nos adaptamos bien y ellos tuvieron una y la metieron y nosotros no, pero el plan de partido fue correcto. Y en Águilas prepararemos un partido para intentar ganarlo, necesitamos positividad entre nosotros mismos, que nos rodee todo positividad porque somos los primeros autocríticos y exigentes. Con ganas de hacer un buen partido y ojalá ganemos porque nos vendrían los tres puntos de maravilla".

Por último, se le preguntó por la lesión de Salguero y sobre los delanteros que ya vieron puerta contra el Orihuela, Juan Andrés y Abraham. Del primero, dijo que "pensamos en lo peor en el primer momento, el chiquillo estaba llorando, le hicieron las pruebas y estamos esperando, se comenta que no es el cruzado y esperemos que sea así porque el chaval es estupendo y estamos muy contentos con su incorporación. Esperemos que pronto esté con nosotros". Y con respecto a los puntas: "Muy importante que la gente de arriba vea puerta. Juan Andrés marcó en pretemporada, pero luego se frenó por las molestias y Abraham no marcó y tenía ese estrés y ya lo hizo y nos está dando mucho; Castro marcará pronto; hemos hablado también con la gente de segunda línea y los centrales a balón parado tienen que sumar también. Contento de que hayan abierto sus registros goleadores y a partir de ahí que empiecen a sumar porque para ganar partidos hay que marcar goles, les vendrá bien para la confianza".