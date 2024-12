David Sánchez: "Era difícil ganar y hasta empatar, peleamos contra muchas dificultades desde el minuto uno"

El Xerez DFC ha cerrado la primera vuelta en Chapín con una derrota por 0-2 frente al UCAM, un líder que ha acabado con la condición de invictos de los azulinos veinte meses después, ya que no perdían en liga desde el curso 22/23 en Segunda RFEF ante el Sevilla Atlético (0-1). El cuadro azulino cayó el 22 de abril frente al filial hispalense y el pasado curso también sucumbió en una oportunidad, pero fue en la ida de la final por el ascenso ante el Jove Español en junio y también por 0-1-.

David Sánchez, técnico xerecista, vio la roja directa en el minuto 24 "por salir del área técnica gritando y gesticulando, protestando una de mis decisiones", según explica en el acta el colegiado castellano-manchego Moreno Osuna, no terminó contento ni con el colegiado ni con el resultado, pero sí con el trabajo desplegado por sus jugadores y pidió perdón por su expulsión, que considera injusta.

El entrenador azulino explicó tras el choque que "empezamos bastante bien, con mucho en campo rival y generando situaciones claras de adelantarnos. Luego, ha llegado el gol de ellos y mi expulsión demasiado pronto. Creo que hicimos una primera parte bastante aceptable contra el líder y fuimos superiores a ellos. En la segunda, lo que menos me ha gustado es que no arrancamos bien y llegó el 0-2 faltando mucho tiempo. Nosotros somos de insistir e insistir y en cualquier jugada puedes hacer el 1-2 y meterte en el partido, pero el equipo lo intentó más de corazón que de juego, que de criterio, que es lo que trabajamos".

"De todos modos -añadió-, estoy contento y orgulloso de que lo han intentado hasta el final. Nos vamos todos con esa mala sensación en el último partido del año, pero esto es fútbol. Hicieron un buen trabajo conmigo en el campo, fuimos superiores durante la primera media hora, creamos situaciones, pero no las materializamos y hay partidos que pequeños detalles marcan un resultado. En ese aspecto, toca seguir mejorando, descansar y volver con las pilas cargadas y mucha energía, que nos queda una segunda vuelta muy ilusionante".

El primer gol del UCAM fue muy protestado, el entrenador xerecista no quiso entrar demasiados detalles, pero sí aseguró que "me han enseñado unas imágenes en las que se aprecia que no es fuera de juego, pero es que no quiero opinar, no es solo cuestión el gol. No tengo que hacerlo, pero pido disculpas a mi plantilla, al club y a los aficionados por mi expulsión. Le digo dos veces es fuera de juego, es fuera de juego y me expulsa y luego me dice que porque me he salido cinco metros del área técnica corriendo. No quiero opinar del árbitro. Insisto, creo que no tengo que pedir disculpas porque creo que no es expulsión ni mucho menos, pero esto es fútbol y somos personas. Lo que sí es verdad que el gol de ellos nos ha hecho un poco de daño". Su expulsión la acusó el equipo, habituado a sus órdenes y a su intensidad en la banda. Sánchez explicó que "tengo mi opinión, pero tampoco quiero darla. No lo sé, soy muy intenso, mando muchos mensajes... Puede ser, puede ser".

El equipo azulino perdió por primera vez con el técnico sevillano al frente en liga y un año y ocho meses, un dato que lamentó: "Es una pena porque nos hubiéramos ido muy contentos a casa con un resultado positivo. Sabíamos que jugábamos contra el líder, pero peleamos contra muchas dificultades desde el minuto uno y es complicado. Nos queda felicitar al rival y a su entrenador por el trabajo que están haciendo y también agradezco a Javi las palabras que me ha dedicado y a mi equipo no le puedo decir nada hoy. Podemos estar mejor o peor con balón, el 0-2 fue un palo y bajamos un poquito, pero estoy orgulloso de mis jugadores. Nos vamos de vacaciones tristes, con la sensación de que podríamos haber ganado si el partido hubiera cambiado al principio. Toca descansar, que queda una segunda vuelta muy positiva. Esto es una guerra y a pensar ya en el Estepona. Me marcho jodido por mi expulsión, más que por el resultado porque los niños hicieron muchas cosas para llevarse más".

Y volvió a recordar: "Era muy complicado. Nos enfrentábamos al líder y a situaciones que se han visto que no eran normales, que no suele pasar durante el partido. Así era complicado ganar y hasta empatar" y sobre esas situaciones que influyeron en el marcador aclaró: "El penalti primero es evidente, pero es que no quiero hablar. No quiero comentar la explicación de por qué no lo pita, me la guardo. Esto es fútbol, tenemos que aprender. Me siento orgulloso de mi club, de mi gente y de mi afición".

El preparador xerecista se despidió con un mensaje de "Feliz Navidad y Año Nuevo a todos, que pasen unas buenas fiestas con sus familias y que tengamos todos mucha salud. El día 2 estaremos aquí los bichos peleando y trabajando para sacar esto adelante. Somos una familia, soy la cabeza del vestuario y nos encontramos fuertes y con mucha ilusión. Ya he dicho que lamento la expulsión y lo vuelvo a recordar, nos ha perjudicado bastante en el resultado, yo también tengo que aprender..."