David Sánchez: "Si hay algún equipo capacitado para ganar en Lebrija es el Xerez DFC"

David Sánchez no firma un empate del Xerez DFC en Lebrija este domingo.

Jerez/El Xerez DFC con su triunfo de la pasada jornada en Chapín -el primero del curso en casa- ante La Unión (1-0) cortó su racha de seis jornadas sin ganar y eso se ha notado durante la semana de trabajo del equipo, que encara ahora la competición con más confianza y dispuesto a mirar ya hacia la zona media-alta de la tabla. Este domingo (12:00) tiene un complicado test ante el Antoniano, una escuadra que lleva un año sin perder como local, y que está bien clasificado. David Sánchez, técnico azulino, asume el reto con confianza. Ha elogiado al rival y al trabajo que viene realizando el jerezano Diego Galiano al frente del plantel, pero no firma el empate y avisa que "si hay algún equipo, alguna familia, capacitado para ganar allí es el mío con estos niños, les gusta este tipo de retos".

–¿Cómo ha ido la semana tras la primera victoria en casa?

–Muy bien, ya notábamos un poquito la ansiedad, la angustia de no ganar en casa y nos vino bien. Los chicos siempre tienen buen ambiente, pero durante estos días los he notado más sonrientes y eso es importante, que valoremos el ganar porque no es fácil en ninguna categoría. Estoy muy contento por los jugadores, por la afición y por el entorno, que ahora está más tranquilo y eso es positivo para trabajar.

–El reto, refrendar la victoria en un campo complicado y ante Antoniano que no pierde en casa desde hace un año...

–Si no me equivoco, perdió por última vez el 13 de noviembre del año pasado en un partido que curiosamente vi en el campo. Es complicado, el concepto va a ser muy diferente al nuestro, a Chapín. Diego Galiano está haciendo un gran trabajo junto a su cuerpo técnico, lleva varias temporadas allí y ha logrado dos ascensos y la permanencia en Segunda RFEF. Va a ser difícil, pero si hay algún equipo capacitado o hay algún equipo que puede ganar allí es el mío, son estos niños. Es un poco el reto tan bonito que les hemos puesto, ganar en un escenario duro. Es un reto que les gusta y, insisto, si hay algún grupo, alguna familia capacitada para ganar a Antoniano allí son los niños.

–El escenario es totalmente diferente a Chapín...

–La superficie y las dimensiones de ese campo no tienen nada que ver con el nuestro y muchas veces te obligan a jugar más directo, pero dentro de eso vamos a intentar jugar lo máximo posible. Si durante todo el partido jugamos a algo que ellos son mejores que nosotros, vamos a estar más cerca de la derrota. Cuando podamos o nos dejen, vamos a intentar jugar, a intentar bajar la pelota para, a partir de ahí, provocar cosas para estar cerca de la victoria. Tendremos que adaptarnos a cada momento del partido, a cada jugada, a cada balón parado. Cada golpeo, cada duelo, en un campo tan reducido provoca una ocasión y tendremos que estar muy concentrados, muy preparados y ser prácticos. El campo está bien, esperamos un buen ambiente y sumar los tres puntos, que sería maravilloso para nosotros.

El entrenador del Xerez DFC espera su equipo sepa adaptarse al campo para superar al Antoniano.

Del rival me preocupa todo, el trabajo que están haciendo es impresionante y ese fútbol directo pocos equipos de la categoría lo hacen como ellos

–Tras el triunfo en casa, ¿sería bueno el empate?

–Nosotros siempre salimos a ganar, estemos mejor o peor y cuando acabe el partido ya valoraremos si el punto es positivo o no. No vamos a cambiar eso, aunque seremos un poco más prácticos por los condicionantes del partido. Contra La Unión, por la derrota y por la situación, cambiamos un poco en ese sentido, pero nosotros siempre vamos a por la victoria, no firmo el empate en ningún campo ni en ningún momento.

–¿Qué teme del Antoniano?

–Todo. Como he comentado, el cuerpo técnico lleva mucho tiempo trabajando allí, la base casi se mantiene, están muy acostumbrados a su campo, con esas dimensiones y su superficie, trabajan muy bien, lo tienen todo muy controlado y ese fútbol directo hay pocos equipos en la categoría que lo hagan como ellos... A todo eso le temo. El trabajo que están haciendo es impresionante y hay que valorarlo. Nos enfrentamos a un buen equipo y a un buen cuerpo técnico, pero tenemos un reto. No pierden desde hace un año en casa y podemos quitarle ese privilegio. Vamos con ganas e ilusión y, insisto, estoy convencido de que si hay un equipo capacitado para ganar en ese campo es el de estos niños. A los niños les gusta estos retos y esperamos empezar bien porque en este tipo de encuentros los primeros minutos son fundamentales para manejar el contexto que nos vamos a encontrar, balón parado, segundas jugadas, juego directo... Y, luego, tener la suerte de las que tengamos, meterlas para dentro, que es fundamental en estos campos. Es vital defender nuestra área y finalizar en la rival.

–En un desplazamiento tan cercano, ¿qué papel tendrán los más de 500 aficionados que estarán en Lebrija?

–Cuando la afición nuestra viaja fuera y está cerca del campo se nota, eso al equipo le gusta y lo ha demostrado. En ese contexto, siempre hacemos buenos partidos y hemos ganado muchas veces. Estamos encantados, encontraremos un buen ambiente.