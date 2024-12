David Sánchez: "Tenemos un reto espectacular ante el UCAM, hay que salir con respeto, pero no con miedo"

El Xerez DFC cierra un 2024 plagado de éxitos en Chapín este domingo (12:00) ante el mejor rival posible, pero también el más complicado, el UCAM, líder del Grupo IV de Segunda RFEF, un partido complicado, que afronta con ilusión y confianza, después de encadenar cinco jornadas sin perder y de marchar invicto como local desde el paso curso en la competición doméstica. Cerró su participación en Tercera RFEF sin perder en el Municipal, únicamente lo hizo ante el Jove Español (0-1) en la ida de la final del play-off de un ascenso que acabó logrando, y este curso en una categoría superior también conserva sus sobresalientes registros.

La escuadra de David Sánchez, tras su igualada a cero en el derbi el pasado domingo frente al Xerez CD, ha cubierto una buena semana de trabajo, el técnico confía en sus futbolistas, considera que su plantel está preparado para cubrir el "espectacular reto" que tienen por delante, espera el respaldo de la afición y ha deseado a todos los xercistas unas felices fiestas.

El entrenador azulino resalta que "el partido va a ser muy complicado, el UCAM va líder, lo hemos analizado y hemos preguntado y todo el mundo coincide en asegurar que es un gran equipo y qué es un gran equipo, pues que defiende bien, ataca bien, tiene grandes jugadores, de superior categoría, cuenta con buenas individualidades y colectivamente trabaja bien.... Va a ser muy difícil, ya se lo he comentado a los jugadores, pero estamos ante un reto muy bonito para acabar 2024, que ha sido tan duro como bonito. Nos ha hecho llorar y reír, pero ha sido increíble por todo lo que hemos vivido. Insisito, se lo he dicho a ellos, tenemos un reto espectacular, jugamos ante el primero, con nuestra gente y esperamos hacer un buen partido".

Y para hacer un buen partido, el preparador xerecista subraya: "Tendremos que hacer muchas cosas bien para estar cerca de la victoria. Vuelvo a lo mismo, nos enfrentamos a un buen rival, así lo marca la clasificación. Muchas veces la clasificación no marca el nivel de los equipos, pero en este caso sí, es un líder sólido, bien trabajado. Conozco bien la casa porque no he trabajado con ellos, pero sí siete años en el Murcia. Conozco a mucha gente que trabaja en esa casa, al cuerpo técnico, lo están haciendo muy bien y todo ese esfuerzo se está viendo reflejado en la clasificación con resultados".

Nos enfrentamos dos buenos equipos y a ellos les viene bien este contexto

El UCAM en su campo es el mejor equipo del grupo, pero no fuera y visita a un rival que no conoce la derrota como anfitrión. Es un dato a favor de los azulinos, pero no es determinante bajo la opinión del sevillano. "Puntuar fuera de casa es complicado para todos, a todos los equipos nos cuesta mucho más ganar. De todos modos, ellos han ganado en Almería y en otros campos complicados. Este contexto les viene muy bien, es un rival que quiere jugar y habrá una buena disputa de balón, aunque un partido da muchas vueltas y pueden pasar otras cosas. Nos enfrentamos dos buenos equipos y ante el líder es un reto, como he dicho, superbonito para todos, para mi cuerpo técnico y para mí y para los futbolistas, que se van a medir a los mejores del grupo hasta ahora y tenemos la posibilidad de hacerles un partido complicado, de ganar y de marcharnos de vacaciones de Navidad con los tres puntos, que nos vendrían de maravillas".

El UCAM cuenta con uno de los mejores centros del campo de la categoría, el del Xerez DFC es una de las líneas más fuertes también y los duelos en esa zona pueden ser determinantes. David Sánchez cree que "es cierto, pero mi línea fuerte también es la defensa, también lo es la de los tres mediapuntas, también la delantera. Ellos tienen jugadores que son capaces de determinar un partido en una acción individual y a nosotros nos falta un poco eso, es complicado que un futbolista mío desequilibre tanto un partido semana tras semana. Estamos encontrando ese punto y seguramente encontraremos a ese estilo de jugador capaz de hacer eso cuando los partidos son igualados. Ellos tienen gente diferente capaz de hacer cosas distintas para ganar los partidos, sus mediapuntas, sus mediocentros, el punta, a nivel defensivo".

Entendemos lo de la pasada jornada, pero el domingo necesitamos un gran ambiente en Chapín, la afición es muy importante para nosotros

"Tienen de todo -añade-, es un equipo muy bien trabajado y va a ser muy complicado. No tenemos miedo, la frase ya se ha hecho conocida. Tenemos que salir con respeto, pero no con miedo, hay que salir a darlo todo porque tendremos más de noventa minutos, que nos vendrían de maravillas para irnos a casa más tranquilos y para dar una alegría a la afición, que también le viene bien. Estamos preparados para un buen partido".

Por último, deseó "feliz Navidad y feliz año a toda la gente. La pasada semana los nuestros no fueron al partido y lo comprendemos, pero no vamos a comprender que este domingo a las doce haya un ambiente espectacular en Chapín. Ellos son muy importantes para nosotros y les necesitamos para apoyarnos y darnos ese empujoncito para estar cerca de la victoria. Feliz Navidad y feliz año a todos".