David Sánchez: "Cuando saltamos al campo hay que hacerlo con once, ni con diez, ni con nueve ni con ocho"

David Sánchez, técnico del Xerez DFC, ha apuntado en la previa del encuentro que su equipo afronta este sábado en el Pedro Garrido (19:30) contra el líder Almería B que "tenemos un bonito reto por delante ante un filial que suma cuatro victorias seguidas y que no ha perdido fuera de casa". El sevillano ha reconocido que la semana ha sido "dura" tras la derrota en Lebrija contra el Antoniano, ha apuntado que hay que mejorar en las acciones a balón parado -los dos goles del equipo de Galiano fueron de saques de esquina- y ha comentado que "cuando saltamos al campo lo tenemos que hacer con once, no podemos salir con diez, con nueve ni con ocho", claramente refiriéndose a que hay jugadores que deben dar más de sí.

"La derrota fue dura por la forma, no nos fuimos contentos y el lunes vimos el vídeo y ellos recapacitan y saben que se equivocaron, equivocaciones además personales y colectivas. A seguir, esto es fútbol y lo entendemos, pero tenemos que saber que esta es una categoría superior y que cuesta ganar, que los pequeños detalles con tanta igualdad marcan las diferencias. No nos pueden marcar dos goles así, el segundo es más acierto de ellos, pero en el primero se cometen muchos errores y con que de las tres o cuatro personas, una hubiera decidido bien ese gol no hubiera entrado. Me quedo con que el equipo lo intentó hasta el final, pero necesitamos algo más, sufrir vamos a sufrir seguro, el año va a ser sufridor porque es difícil ganar en esta categoría, pero tenemos que dar más y cuando salgamos al campo tenemos que salir con once, no podemos salir con diez ni con nueve ni con ocho", ha explicado.

El director deportivo, Antonio Bello, mantuvo una charla con los futbolistas el pasado lunes pidiéndoles más y David Sánchez agradece el apoyo. "Antonio habló conmigo, me pidió permiso para hablar con los jugadores a solas y me pareció fenomenal, me gusta que a mi alrededor todos se involucren y se sientan partícipes de esto, en las buenas y en las malas. Me pareció bien no estar porque muchas veces cuando está el míster el jugador se cohíbe o no dice lo que tiene que decir. Pusieron las cosas por derecho como nos gusta a todos y bien, todo lo que sea sumar y positivo para arrimar el hombro y ayudar encantado y más Antonio, que es de la casa y conoce el vestuario".

Una marcha más

Bello pidió una marcha más al equipo, algo que el técnico lleva pidiendo "desde pretemporada, esto no es Tercera, hemos ascendido pero necesitamos algo más porque nos enfrentamos a rivales muy buenos, presupuestos altos, cuerpos técnicos muy buenos y tenemos que dar más todos porque lo que estamos haciendo no nos vale. Ahora que de los tres últimos partidos hemos perdido dos quizá echamos de menos algún empate, nunca estamos satisfechos con lo que hacemos y tenemos que dar un pasito más. Este sábado tenemos un buen partido ante el líder, un filial que no es tan filial, intentaremos hacer un buen partido, ser nosotros y competir y la que tengamos en su área meterla y en la nuestra defender mejor, sobre todo el balón parado".

El Pedro Garrido

Al entrenador azulino le "encanta" el antiguo campo de La Juventud: "Es un campo muy futbolero, la gente está cerca, el año pasado jugamos dos partidos allí contra el córdoba B y el Gerena... Me gusta a pesar de que por dentro está viejo, anticuado o lo que sea, pero es un campo futbolero y a los que nos gusta el fútbol echamos de menos ese tipo de campos en los que se respira mucho fútbol. Es una opinión personal eh, en Chapín estoy encantado".

Almería B

"Es un reto bonito, ante el líder, un buen filial, llevan cuatro victorias seguidas, no han perdido fuera... Es un reto muy bonito, la vida se trata de eso, retos, objetivos y tenemos uno precioso para competir, hacer las cosas bien y que la gente se vaya contenta. Estamos capacitados para ganar a cualquier equipo, confianza plena en los jugadores, siempre, sabiendo que hay días mejores y peores, yo también tengo mis aciertos y mis equivocaciones, pero somos una familia y vamos a dejarnos la vida para que esto salga adelante".

Sensaciones

"Tenemos muy buenas sensaciones aunque el campo no esté en las mejores condiciones, el fútbol es complicado, nos evaluamos semana a semana, si ganas no te da tiempo a celebrar pensando ya en el siguiente y si pierdes pensando en qué hay que cambiar. El fútbol es un sufrimiento diario, pero es lo que me gusta y estoy confiado en los jugadores, los veo bien pero jodidos porque quieren ganar. El tirón de orejas del que se habla, al revés, cuando ganamos normalmente soy más duro y cuando perdemos más suave porque hay que entender también al jugador porque no estamos en un sitio fácil. Iremos con el mono de trabajo y el cuchillo entre los dientes, intentaremos jugar lo mejor posible y ganar, porque sumar más tres nos viene de categoría".