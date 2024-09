David Sánchez: "Fuimos superiores, merecimos ganar"

David Sánchez, entrenador del Xerez DFC, se mostró resignado al final del partido con el empate logrado por su equipo ante el Juventud Torremolinos. Lamentó las tablas y criticó el estado del césped, pero se mostró muy contento con el rendimiento y la actitud "de diez de todos mis jugadores, los que han salido de inicio, los que salieron desde el banquillo y los que se quedaron en la grada" y con el apoyo de la afición.

–¿Qué valoración hace del encuentro?

–Estoy insatisfecho por el resultado, queríamos ganar en casa en el primer partido y no ha podido ser. Creo que fuimos muy superiores con igualdad y me ha gustado de mi equipo que siguió haciendo lo mismo con la expulsión de ellos. Muchas veces, los equipos se equivocan cuando juegan en superioridad y todo se iguala. Sólo puedo felicitar a mis jugadores, lo han dado todo todos, los que salieron de inicio y los que entraron desde el banquillo, que nos dieron un plus. Esto es fútbol y es una pena, te marchas jodido porque me hubiese gustado ganar y creo que merecimos la victoria, lo hicimos todo para conseguirla. Tenemos que mejorar cosas, pero la actitud y el nivel ha sido de diez. Insisto, me marcho contento, al final hasta rescatamos un punto. Estábamos fuertes en campo rival.

–Se cumplió la máxima del que perdona, lo paga...

–Así ha sido. En igualdad numérica fuimos superiores, solo recuerdo el tiro de ellos que dio en Hugo y cambió la trayectoria para acabar en gol, y en la segunda mitad seguimos igual. Ha sido una lástima, tendríamos que contar los centros que hemos metido al área, los córnes, las acciones a balón parado, los tiros de área... Estas cosas pasan en el fútbol y ya está, no le voy a dar más vueltas. Somos muy exigentes con el tema de los resultados y de los puntos, pero no le puedo decir nada a los chicos, todos se dejaron la vida. Me ha gustado la actitud, como he dicho antes, de los que han entrado y de los que se han quedado en la grada. Al final de partido estaban ahí animando a los compañeros y con eso me quedo. La actitud y la intensidad que queremos es esta.

–Sólo ha realizado un cambio, Abraham por Teté, ¿lo tiene claro?

–Cada semana es diferente y pensamos qué once es el mejor para enfrentarnos al rival, no miro a los jugadores de la pasada temporada y a los de esta. Lógicamente, los que estaban aquí nos conocen y tienen aprendidos los mecanismos que nos gustan. A los que acaban de llegar les digo que tengan paciencia porque esto es muy largo, habrá tiempo para todos. Tenemos que ir todos en el mismo camino para que estén listos a la hora de competir. Las alineaciones ahora son muy injustas porque está entrenando todo el mundo muy bien. He sido futbolista y a todos nos gusta jugar, el discurso de tener paciencia a veces no cala, pero es la realidad. No le prometo a nadie jugar y siempre intentamos buscar lo mejor para el equipo, tanto en el once como en los cambios. Ahí soy radical y sé que hay que dar cariño a los que no juegan.

–¿Se está notando mucho el salto de categoría?

–Se nota bastante, aunque la pasada temporada competimos con equipos duros y no recuerdo un partido en el que fuésemos tan superiores como ante el Torremolinos. Estuvimos bien, fue una lástima el gol. De todos modos, todos los equipos compiten bien y las plantillas son mejores. Va a ser un año duro y largo, sumamos un puntito y nos vamos sin perder en casa. Toca seguir mejorando poco a poco con y sin balón.

–El campo estaba demasiado seco, ¿cómo lo ha visto desde abajo?

–Ya en la última rueda de prensa dije que no quería hablar. Ese tema nos perjudica mucho, me han comentado que estaba el riego roto y estaba el césped sequísimo, en la primera parte era una barbaridad. En la segunda, cuando se fue el sol, ya estaba algo mejor. Eso nos perjudica a nuestra forma de jugar y los futbolistas se han quejado muchísimo en el calentamiento y en el descanso. Los botes y la lentitud de la pelota no nos benefician. No podemos hacer nada y no es excusa. Tenemos que utilizar nuestras armas, hacer nuestro partido y concentrarnos en lo que dependa de nosotros. Es lo que hay y me gustaría olvidar este tema porque hablar siempre de lo mismo no me beneficia, quiero centrarme en mi equipo.

–La afición ha respondido, había más de cuatro mil espectadores en Chapín...

–El ambiente ha sido muy chulo, esto es lo que queremos nosotros, es lo que hablamos siempre. Creo que la gente se ha ido contenta con su equipo. El año va a ser muy largo y nos tenemos que concienciar, estamos contentos, han estado empujando hasta el final y fue una pena que no llegara el segundo.