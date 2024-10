David Sánchez se lleva a toda la plantilla a Villanueva de la Serena

Jerez/El Xerez DFC se mide este domingo (12:00) en el Municipal Romero Cuerda al Villanovense CF, emprende viaje este sábado hacia tierras extremeñas y David Sánchez ya ha facilitado la lista de convocados para este compromiso de la séptima jornada de liga del Grupo IV de Segunda RFEF, en la que el cuadro azulino defenderá su condición de único equipo invicto del grupo. Los xerecistas se miden a una escuadra que es penúltima y que no ha ganado aún.

Para este desplazamiento, el técnico xerecista cuenta con la baja por lesión de Antonio Salguero y ha optado por desplazar a todos los jugadores disponibles, incluido el portero del filial Ricky. Entre los viajeros se encuentran Oca y Alberto Durán, que llevaban varias semanas fuera de combate por diferentes motivos. De hecho, ante la Balona el sevillano se quedó sólo con un central disponible, Hugo, y tuvo que actuar en esa demarcación Marcelo.

El rival, con bajas y dudas

Mientras, Gus, preparador del cuadro extremeño, cuenta con varias bajas y dudas. Se pierden este partido el guardameta Olmedo, Collazo, Javi Sánchez, Riquelme y Lobato y es alta Pablo Guerrero. El técnico lamenta las ausencias y ha asegurado que "no son tantas como en otras jornadas, pero es lo que nos ha tocado, tenemos que jugar once y los que salgan tratarán de hacer un buen partido y de competir lo mejor posible" y apuesta por "lograr el primer triunfo de la temporada. La semana ha sido difícil después de no ganar el derbi, hemos tratado de corregir errores y los jugadores tienen muchas ganas e ilusión y quieren ofrecerle ya a los nuestros una alegría, que se lo merecen".