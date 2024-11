David Sánchez: "Xerez DFC y Deportiva Minera somos dos equipos parecidos"

El técnico del Xerez DFC, David Sánchez, espera un duelo ante la DeportivaMinera "muy igualado y complicado" resaltando las grandes individualidades de un rival que "es parecido a nosotros en el sentido de que se adapta a todo, si tiene que jugar juega y si tiene que adaptarse a otra cosa también lo hace". El entrenador azulino ha reconocido que su equipo "ha encontrado el punto" tras el empate contra el Almería B y la gran victoria en San Fernando y apuesta ahora por "tener continuidad, lograr una segunda victoria consecutiva es muy importante", resaltaba el sevillano.

Pregunta.David, ¿llega el equipo en el mejor momento a este encuentro contra la Deportiva Minera?

Respuesta.De resultados sí porque venimos de ganar y de un empate, y de actitud y compromiso, que siempre es el máximo, hemos encontrado el punto. Se lo dije a los jugadores tras el partido del Almería, no me fui contento con el resultado porque merecimos más, pero sí porque el equipo encontró el punto que necesitamos y que la categoría requiere porque hay que hacer muchas cosas bien para ganar, como la semana pasada, y sufriendo. De ahí no podemos bajar y el equipo se ha dado cuenta de lo que necesitamos, todos nos hemos dado cuenta, no podemos salir ocho compitiendo y dos a medias, tenemos que salir los diez al mismo nivel y en ese aspecto estoy contento como entrenador. La semana ha sido tranquila, el viaje fue una pasada, el partido también, pero para que veamos todos la dificultad que tiene ganar un partido. Hicimos una primera parte muy buena, una segunda más igualada y ganamos 0-1 por la mínima y con la portería a cero que también es importante y a partir de ahí crecer porque tenemos margen de mejora, sobre todo con balón.

P.Habla de compromiso...

R.Lo tienen, pero muchas veces crees que lo estás dando todo y a lo mejor no es el punto máximo que se necesita. El compromiso de este vestuario desde que yo llegué es absoluto y la confianza plena en ellos no es porque sean guapos, buena gente o bromistas, no, es porque lo dan todo en cada entrenamiento, porque si empatamos veo las caras y van serios al vestuario y siempre quieren más. Pero muchas veces uno cree que está dando todo y no se da cuenta de que no es así, lo hemos intentado corregir y el día del Almería ese puntito de agresividad e intensidad nos ha hecho crecer y el otro día en San Fernando igual.

P.La Minera es un equipo que, al igual que el Xerez DFC, propone. ¿Se puede ver un buen partido?

R.Nos espera un partido muy difícil, están en play-off y los conozco muy bien, tengo allí muchas amistades. Han llegado a estar líderes, lo tenemos muy bien visto pero el contexto ahora es diferente, porque juegan en campo pequeño. Es un plantillón, por experiencia, Pipo, Ferrón, Arturo, Omar, Petcoff, Domi, Julio, Brito, aunque está sancionado... Va a ser un partido muy complicado e igualado y vamos a tener que tener ese nivel de concentración, agresividad e intensidad y estar afortunados en las dos áreas. Ellos sorprenden porque puedes creer que es un recién ascendido y juega en campo artificial... Ellos intentan jugar y sobre todo se adaptan a todo, son un poco parecido a nosotros, si tienen que jugar juegan y si se tienen que adaptar a otra cosa también lo hacen. Tienen mucha experiencia, es un recién ascendido pero allí hay un buen presupuesto, y jugadores de superior categoría. En verano intentamos y era intocables para nosotros. Están capacitados para jugar, para segundas jugadas, para todo y tienen muchísima experiencia y eso en la categoría es fundamental.

P.Lo que no invita es el estado del césped del Pedro Garrido.

R.Es lo que tenemos, el día del Almería hubo momentos en que pudimos jugar, dar pases consecutivos... El otro día en San Fernando estuvimos bastante bien con balón como todo el mundo dice, pero es que el césped del Iberoamericano era una pasada, igual que el de Granada B o Estepona y así da gusto porque nuestro estilo y nuestra esencia es jugar y muchas veces se ve dificultada por el terreno de juego. Es lo que tenemos, me gusta el Pedro Garrido por lo que se respira allí es una pasada, pero el césped no está en buenas condiciones. Esperamos un buen ambiente y sería importante sumar una segunda victoria consecutiva, nos daría mucha tranquilidad.

P.Parece que ya ha dado con el equipo titular

R.No he hecho rotaciones, para mí era muy fácil decir que las estaba haciendo, pero no, he tenido que cambiar por obligación porque le hemos dado muchas vueltas y no hemos encontrado al equipo. Excepto Ivo, los demás no se pueden quejar ninguno, les podrá gustar más o menos mis decisiones, pero hemos hecho cambios porque los resultados no se daban. Di continuidad el día del Antoniano y no salió bien y también la di en San Fernando y sí. No quiere decir que no vayamos a hacer algún cambio por el campo, hay mucha competencia en todas las posiciones, está todo muy igualado, no hay ninguno que lleve diez goles, ojalá, pero no tenemos ningún Messi, el que se crea Messi no lo está demostrando. Y yo no me caso con nadie, he sentado a los pesos pesados como dice la gente y no me tiembla el pulso para nada, cero. Estamos en un momento muy bueno y el que quiera estar aquí tiene que currar, empezando por mí.

P.¿Qué le está pareciendo la categoría?

R.Me ha sorprendido para bien, sabía que iba a estar igualada, pero hay un nivelazo, te enfrentas a jugadores 'top' que podrían estar en Primera RFEF o en Segunda A perfectamente. Esta igualdad nos interesa, tenemos que intentar alejarnos de la zona baja y enganchar a cuantos más equipos mejor para que en la pelea por la permanencia seamos bastantes y no seis o siete".