David Sánchez: "A mi equipo le gusta el salseo y con la expulsión de Beto se hizo fuerte"

El Xerez DFC logró en El Rosal ante el Cádiz Mirandilla su primer triunfo de la temporada (0-2), el primero en feudo amarillo de su historia y mantiene invicto en el Grupo IV de Segunda RFEF con cinco puntos. Los azulinos se adjudicaron un derbi equilibrado y tenso, que se decantó en un tramo final polémico, con las expulsiones de Beto y Jacobo, con un gol de penalti anotado por Rafa Parejo, un tanto anulado a los amarillos y una diana final del debutante Salguero. David Sánchez, técnico del cuadro xerecista, se mostró feliz con los tres puntos, valoró de forma muy positiva el trabajo de sus jugadores, especialmente tras la expulsión de Beto, y dedicó el triunfo a la afición.

–¿Qué valoración hace del triunfo?

–Hicimos una primera parte bastante correcta, sólo recuerdo un tiro de ellos desde el borde del área que saco Matías a córner y nosotros tuvimos si no ocasiones claras claras, sí muchas situaciones que no supimos terminar con los centros o con los remates. Hubo muchos 'uy'. La segunda también la empezamos bien, ante un buen rival, con chicos muy jóvenes, muy dinámicos y con calidad, que irán a más con el paso del tiempo y serán difíciles de batir, pero nos llegó la expulsión de Beto por dos tarjetas. Siempre lo digo, a mi equipo le gusta el salseo y con la segunda amarilla se hizo fuerte, aunque llegará el día que no nos salga bien. El equipo siguió trabajando y creyó. Saben que todos sumamos mucho y la gente del banquillo nos ha dado otra vez ese plus, sumó bastante. Nos pitaron penalti, Rafa hizo el 0-1 y, luego, hicimos el segundo a balón parado. Salguero debutaba de lateral derecho, que no es su posición natural, y marcó el segundo.

–(...)

–El equipo ha competido muy bien. Los tres puntos nos vienen genial, seguimos sin perder y con la portería a cero, que es fundamental. Me siento orgulloso de ellos porque no es fácil lo que han hecho, hasta con dos jugadores menos no nos crearon ocasiones claras. Esto es fútbol y hacemos buenos los dos empates. Me siento feliz por ellos, que se merecían la primera victoria en la categoría. Lógicamente, también estoy satisfecho como entrenador.

–¿Cómo ha visto las acciones polémicas del final del partido?

–En cuanto a las tarjetas, creo que el árbitro no ha sido ecuánime. La segunda amarilla a Beto era, pero en la primera no hace nada. La roja de Jacobo la he visto rara, no sé si le ha llegado a dar, si se ha resbalado. Mi sensación es que no era para roja directa, pero tendré que verla. Entiendo a los árbitros, no es fácil pitar, los dos equipos somos jóvenes y dinámicos y hubo muchos duelos. Insisto, estoy contento. Las expulsiones han sido una pena, la próxima jornada ya pondremos a otros compañeros, como hemos hecho aquí, para intentar ganar al Orihuela.

–No suele hacer muchos cambios, pero en esta cita ante el filial ha hecho cinco...

–La pasada temporada no lo hacía porque tampoco tenía mucho margen. Esta temporada tengo alternativas y a los que han salido del once no los hemos quitado por mal rendimiento ni mucho menos, la pasada jornada jugamos muy bien. Creíamos que había que hacer cambios y apostamos por el once que pensábamos era el mejor, igual que hemos hecho con los cambios. Aquí se trata de sumar, hay algunos chicos que se han quedado otra vez sin convocar, pero tienen que tener energía y fuerza, nadie se puede bajar del barco porque les va a llegar su oportunidad. Los que han salido en este partido lo han hecho bien, no es fácil ganar en ninguna categoría y estoy contento por todos, con los que salieron de inicio, los que entraron desde el banquillo y por los que se han quedado fuera, que han tenido una actitud fenomenal. Esperamos seguir así hasta final de temporada.

–Es el primer triunfo del Xerez DFC en El Rosal y el segundo suyo como técnico en estas instalaciones...

–Durante la semana me lo habían comentado y lo había leído, que no habíamos marcado y que no habíamos ganado. Es para estar satisfecho, ganar siempre es bueno y mucho más después de venir de dos empates. Todo se nos puso complicado con las expulsiones, pero seguimos creyendo. Tenemos un domingo feliz y, a partir del lunes, a pensar en el Orihuela, que será un partido muy complicado.

–La afición no pudo asistir al campo, pero en Jerez despidió a lo grande al equipo...

–Tenemos una afición de lujo, de diez, y es una lástima que no haya podido estar aquí y para disfrutar. Esto es fútbol y lo que no depende de mí no lo valoro, prefiero no meterme. Le brindamos la victoria y le pedimos que siga así porque va a ser un año muy duro y tenemos que estar preparados para la siguiente batalla.