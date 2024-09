Marcelo y Alberto Durán, dudas en el Xerez DFC

Jerez/El Xerez DFC sigue con su puesta a punto de cara a la cita de este domingo (19:00) en Chapín ante el Orihuela, ha trabajado este viernes en el Anexo Pepe Ravelo y David Sánchez aún tiene dudas. Con las bajas seguras de Beto y Jacobo, expulsados ante el Cádiz Mirandilla, el técnico sevillano aún no sabe si puede contar con los defensas Marcelo Villaça y Álvaro Durán, que ya no pudieron jugar en El Rosal por culpa de las molestias que vienen arrastrando.

El lateral derecho se perfila como el sustituto natural de su compañero Beto, que vio dos amarillas ante el filial cadista, y ha mejorado bastante, pero el entrenador no se atreve a confirmar que esté al cien por cien y si no lo está no será de la partida ni entrará en la convocatoria. Y en la misma situación se encuentra el central de Jédula, al que no le termina de desaparecer el dolor en la cadera que le impide trabajar con normalidad.

El cuadro azulino afronta una semana de tres encuentros y Sánchez ya ha adelantado que hará variantes y que todos los futbolistas tendrán minutos en estas tres citas. En Cádiz no fueron titulares ni Álvaro Martínez ni Carri y sí lo fueron Espinar y Teté y ante el cuadro alicantino es más que probable que entren los dos. Teté también podría conservar su puesto pegado a la banda. Juan Andrés, que llegó al inicio de liga lesionado y que aún no ha sido citado, también puede comenzar a tener opciones.

Los xerecistas llevarán a cabo este sábado la última sesión de trabajo de la semana y será entones cuando los técnicos despejen todas sus dudas. De todos modos, al jugar como local, lo normal es que estén citados todos los disponibles y antes del choque el técnico realice los descartes que considere oportunos.