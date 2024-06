Mas, técnico del Jove: "Saldremos a por el Xerez DFC y a por el triunfo"

Jerez/El Jove Español dio la campanada el domingo en Chapín frente al Xerez DFC al imponerse por 0-1 en el partido de ida de la final por el ascenso a Segunda RFEF y se convirtió en el primer equipo en vencer en el Municipal esta temporada. El partido fue disputado, intenso, con pocas oportunidades, un árbitro permisivo y con un cuadro azulino que no estuvo a la altura de otras tardes. Este sábado (19:00), el combinado alicantino recibe en la Ciudad Deportiva de San Vicente del Raspeig a los xerecistas en la vuelta, la cita que determinará qué equipo logra dar el salto de categoría y alcanza la gloria.

José Manuel Mas, técnico del cuadro sanvicentero, se mostró cauto tras vencer y se muestra aún más prudente de cara al compromiso decisivo: "Los dos equipos vamos a sufrir. A nosotros en Chapín nos salió bien el planteamiento que hicimos y logramos un resultado espectacular, pero la eliminatoria está totalmente abierta y no hay nada decidido. En un partido pueden suceder muchas cosas y cualquier pequeño detalle lo decanta de un lado o de otro".

Durante la semana, el mensaje que ha lanzado en el vestuario lo ha basado en destacar el potencial del rival y en huir de cualquier tipo de confianza. "Mis jugadores lo saben, tienen asumido que es nuestro partido más difícil. El Xerez DFC, independientemente de que esté por debajo en el marcador, se va a exprimir al máximo, igual que nosotros porque aquí ya se acaba todo. Es el partido decisivo y nos va a exigir muchísimo".

Variantes

Además, el entrenador ilicitano tiene claro que "debemos tener calma y jugar con su ansiedad. No podemos esperarlos, tenemos que hacer lo que hicimos en Jerez, no nos podemos meter atrás porque si nos encerramos nos van a encontrar. Nuestro campo es muy pequeño y, en cualquier balón suelto, en cualquier segunda jugada o en un balón parador, nos pueden hacer daño. Allí es lo que hicimos, pero cuando nos quedamos con uno menos ya no podíamos salir tanto y te vas hundiendo. Debemos salir a por el Xerez DFC y a por el triunfo, que es lo que siempre buscamos".

En Chapín apostó por una defensa de cinco que sorprendió a casi todo el mundo y aún no tiene claro si repetirá modelo. Durante la temporada, el Jove ha jugado con línea de cuatro y Mas desvela que "esta variante la hemos utilizado algunas veces durante el curso en partidos concretos y la tenemos trabajada. Hoy en día, hay muchas facilidades para conocer a los rivales y, a nosotros, nos sucedió. La pasada campaña todo nos salió mal al final y nos salvamos de rebote. Cuando empezó este curso casi nadie nos tenía en cuenta, pero cuando empezamos a ganar y nos colamos arriba, todos los adversarios ya comenzaron a prestarnos más atención y a estudiarnos y tuvimos que cambiar cosas, ya todos llegaban aquí en alerta y nos costaba más sacar los encuentros adelante. Creo que la táctica está ya casi por encima de las individualidades".

El rival

Y en cuanto al Xerez DFC, se espera un "equipo diferente, que nos va a hacer sufrir muchísimo. El partido es un melón por abrir, pero tenemos claro que nuestro objetivo en casa es intentar ganar, ser nosotros mismos, que es lo que la afición espera, mostrar el mismo nivel que hemos exhibido durante la temporada. Insisto, iremos a por el partido e intentaremos tener el balón, aunque habrá momentos en los que nos puedan someter, porque será la única forma de crear ocasiones. Cuando buscas mantener el resultado la 'palmas' casi siempre".

Ambiente

El ambiente en San Vicente es excelente de cara al partido y Mas también espera que su hinchada se vuelque con sus futbolistas, "que lo merecen después del trabajo que han hecho durante toda la campaña, es un sueño para nosotros y con su apoyo estaremos más cerca de alcanzarlo. Se llenará el campo, como se ha llenado en los otros dos partidos de las anteriores eliminatorias. Nuestra masa social no es como la del Xerez, tenemos una peña de chavales jóvenes que son los que más animan. Espero un ambiente espectacular y respetuoso, esto no deja de ser fútbol y la deportividad es importante".

Sólo 180 seguidores azulinos -el club envió al Deportivo también 50 entradas de protocolo- podrán acudir al campo y "es una pena, pero es que nuestras instalaciones son las que son y no podemos 'premiar' a más aficionados del Xerez porque los nuestros casi ni entran. Cada hinchada tiene que animar a los suyos. Al final, que ascienda el equipo que más lo merezca y el que se quede en Tercera, pues a seguir intentándolo".