Popi, técnico de la Minera: "El Xerez DFC es un equipo muy bien trabajado, esperamos un ambientazo"

La Deportiva Minera, rival este domingo del Xerez DFC en el partido de la 14ª jornada de liga en el Grupo 4 de Segunda Federación, se enfrenta el jueves 5 de diciembre al Deportivo Alavés en la segunda ronda de la Copa del Rey. Los murcianos recibirán a un equipo de Primera División y en la localidad no se habla de otra cosa. Sin embargo, el técnico minero, José Pérez 'Popi' asegura que su equipo está exclusivamente centrado en el choque contra los xerecistas, ha elogiado a David Sánchez, al que conoce bien por el pasado del sevillano en el Imperial, y espera un ambientazo en el Pedro Garrido.

Popi comentaba en la rueda de prensa previa al encuentro de este domingo que para su equipo son "tres puntos muy importantes, sólo tenemos en la cabeza al Xerez Deportivo, pensando en ellos y en cómo hacer el mejor partido posible para sacar los tres puntos allí, sabiendo que va a ser un partido muy difícil, en un campo que no está en buen estado pero con un gran ambiente de fútbol. Será un partidazo y estamos con confianza de llevarnos los tres puntos a casa".

La Minera, cuarta clasificada y en puesto de play-of de ascenso, venció la pasada jornada al Don Benito jugando con un futbolista menos por la expulsión de Britos y puso fin a una mala racha de cuatro jornadas sin ganar. Popi reconce que el triunfo fue "una liberación, se veía a la gente liberada, teníamos presión encima por el tema de los 2 puntos de 12, eso ha quedado ya atrás y estamos pensando sólo en lo que nos viene, en seguir sumando de tres, que es lo que nos importa, y tratar de seguir lo más alto posible porque eso es lo que nos da vida a todos".

¿Qué Xerez DFC se espera?

El técnico asegura que "un rival muy presionante, muy al estilo de David, nos conocemos de cuando estaba en el Imperial, es un técnico muy bueno, que trabaja bien a su equipo, no va a rehusar a tener el balón, le gusta salir a la contra, jugar directo, maneja varios registros y sabemos que será un partido muy difícil porque es un equipo muy bien trabajado". Y en cuanto al ambiente, apuntaba que "esperamos un ambientazo después de ver el desplazamiento masivo a San Fernando, estoy convencido de que será espectacular, pero estamos al margen de eso, nos vamos a encontrar once contra once y con la confianza de tratar de llevarnos los tres puntos", dijo.