"Tienen muchísimo potencial pero no les vamos a regalar nada, competiremos"

Jesús Mendoza, técnico del Guadalcacín, ha preparado el derbi ante el Xerez DFC "como si se tratase de un partido más, los chavales no deben tener presión, tienen que disfrutar del partido y del ambiente y competir como lo venimos haciendo, aunque los resultados siguen sin acompañarnos". Destaca el potencial del cuadro azulino, su capacidad ofensiva, le ve con opciones de luchar por el ascenso y espera "ponérselo complicado, como a todos los rivales, y que el encuentro sea emocionante".

-¿Cómo ha sido la semana?

-Buena en cuanto a trabajo, los futbolistas entrenan bien y son muy receptivos, lo peor es que la plantilla es corta, tenemos que entrenar con muchos juveniles y estos días hemos tenido problemas con las bajas. Hemos preparado todo como si se tratase de un encuentro más. He comentado a los chavales que no deben tener presión, que tienen que disfrutar del partido y del ambiente y que compitan como lo hacen todas las jornadas a pesar de los resultados y de las limitaciones. Es un derbi y suele haber más motivación pero nada más, en todos los partidos hay opciones.

-¿Qué espera del derbi tras el cambio de entrenador?

-Vi el partido del domingo con el Ceuta y mejoraron en cuanto a juego, aunque no tuvieron excesiva fluidez. Ellos intentarán hacer un partido con mucho ritmo, con mucha intensidad, habrá mucho ambiente y a ver cómo se nos da. Tienen muchísimo potencial, imagino que jugarán en campo contrario, intentarán ganar las segundas jugadas y, a partir de ahí, explotar sus armas. También tienen futbolistas rápidos, de calidad y con gol, tienen virtudes para hacer muchas cosas. Su objetivo es luchar por la fase de ascenso, tienen un gran presupuesto y se llevarían una decepción si no lo logran. Nosotros buscaremos estar juntitos y cerrar las líneas de pases para que no estén cómodos.

-¿Qué es lo que más le preocupa del partido?

-Que marquen pronto para que no exista emoción y se puedan sentir cómodos. Es muy complicado pero tenemos que evitar que se adelanten rápido, aunque está claro que es lo que van a buscar. Nuestro equipo es limitado comparado con el que tienen ellos pero nuestro objetivo es plantarles cara y no regalar nada. Será un encuentro de mucha briega y vamos a intentar crear ocasiones, que las hacemos pero no las convertimos y luego, como nos pasó el domingo en Lebrija, nos llegan dos veces a balón parado y nos hacen dos goles. Sufrimos mucho a balón parado porque nos falta gente alta y eso lo aprovechan los rivales.

-García Tébar, nuevo técnico del Xerez DFC, ha dicho de su equipo que es colista sólo en cuanto a puntos...

-Es importante que los rivales valoren nuestro trabajo. Los chavales lo dan todo tanto en los partidos como en los entrenamientos pero no nos llega para más, tenemos limitaciones y no es fácil. El partido, a pesar de que la situación es delicada, es atractivo y en nuestro campo nos hacemos fuertes. Aunque nunca se sabe lo que puede pasar, ante el Xerez CD dimos la cara, le ganamos al San Roque de Lepe y a equipos como Ciudad de Lucena o Salerm Puente Genil. Regalar no vamos a regalar nada, toca disfrutar. Ojalá pudiera jugar un encuentro así.