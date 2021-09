La primera lista del Xerez DFC, sin los lesionados Álex Rueda y Marcelo

Bloc de notas

Medidas para acceder a Chapín

Los aficionados que acudan este domingo a presenciar la cita contra el Córdoba deben tener presentes la siguientes medidas: Uso obligatorio de la mascarilla durante todo el encuentro, mantener la distancia de seguridad (1,5 metros), por lo que los asientos se ocuparán por orden de llegada, los socios no tendrán que presentar el Anexo 1, en cambio las personas con entradas sí deberán presentarlo relleno y firmado en los accesos, los grupos familiares podrán sentarse juntos, no se permite la venta ni consumo de alimentos y bebidas, sólo se venderán botellas de agua, queda prohibido el consumo de tabaco y similares, en todos los accesos habrá dispensadores de gel hidroalcohólico y no se podrá acceder al campo con una temperatura superior a 37,5º. El club abrirá la taquilla de Preferencia para atender exclusivamente la venta de entradas para la afición del Córdoba CF y las puertas del estadio estarán abiertas desde una hora y media antes del partido (17:30 horas) con acceso prioritario para socios hasta las 18:30.

Recogida de material escolar a cargo de la UPX

La Unión de Peñas Xerecistas ha organizado una campaña de recogida de material escolar para los niños más necesitados y todos los aficionados que quieran colaborar podrán realizar su aportación en las puertas de Chapín antes del encuentro de este domingo ante el Córdoba. Además, también se podrán realizar donaciones hasta el día 10 en la sede de la entidad azulina.