Sergio García pisa fuerte: "Vine para intentar mejorar al Xerez DFC"

Sergio García, flamante fichaje del Xerez DFC, ya está a las órdenes del técnico David Sánchez, ha sido presentado este jueves y ha tardado poco en sentirse “muy bien, muy cómodo. David Sánchez mete mucha caña, mucha presión en los entrenamientos y he estado muy bien con los compañeros. No sé si tendré ficha o no antes del domingo, pero si cuentan conmigo, estoy listo".

El roteño se define como un "futbolista que me desenvuelvo en banda izquierda, pero si tengo que jugar en derecha puedo hacerlo perfectamente. Tengo velocidad y golpeo de balón y Bello me ha traído para intentar mejorar al equipo, tengo muchas ganas".

Las conversaciones con el club fueron fáciles y desvela: "Conocía a Bello, me había enfrentado a él cuando era jugador y fue fácil. Me dijo que me dijo que viniera para acá porque me iba a sentir cómodo y, además, iba a estar cerca de casa, que también lo necesitaba. Soy de Rota, pero vivo en Córdoba y estoy a poco más de dos horas de mi casa, me siento muy feliz".

El proyecto del Xerez DFC le agradó desde que se lo plantearon a la hora de iniciar las conversaciones y no renuncia a nada, aunque se apunta también al partido a partido. "El reto es la permanencia, tenemos que ir paso a paso. No vamos a decir que nos queremos meter en play-off o que vamos a ganar la liga. El primer objetivo es el partido ante el Estepona y ya veremos".

Sergio cuenta con experiencia en la categoría y también en el Grupo IV, ya que ha pasado por equipos como el San Roque de Lepe o el Antequera, y subraya que "conozco a la mayoría de los equipos los conozco y a la mayoría de jugadores, también. Lo que sí confirmo es que después de jugar fuera de este grupo, el nuestro es el más fuerte de la categoría. Hay jugadores con más calidad y más experiencia y los campos se notan. Jugué aquí con los dos equipos y marqué con el San Roque. Es increíble el ambiente que se vive, de otra categoría, y el campo igual. Espero que la gente nos anime hasta el final".

Y sobre su nuevo club confiesa que "me han hablado maravillas, que cuenta un grupo humano de jugadores que es increíble y tanto el entrenador como Bello me han dado mucha confianza, que es lo importante y la ciudad me encanta" y espera que "la afición disfrute conmigo y con el equipo y que el domingo consigamos los tres puntos".

Por su parte, Antonio Bello, director deportivo azulino, ha destacado el potencial del jugador y ha agradecido al roteño su predisposición porque tenía muchas ofertas de la categoría, incluso económicamente superiores a la nuestra, pero ha apostado por venir aquí y ayudarnos a crecer. Es un futbolista que se desenvuelve en banda izquierda y su especialidad es el gran golpeo que tiene. Es un jugador con gol y experiencia, va a sumar mucho y nos va a ayudar a mejorar lo que tenemos".