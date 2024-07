UD Tomares, segundo examen de la pretemporada para el Xerez DFC

Jerez/La actividad no cese en el Xerez DFC. Todavía en julio, pero el cuadro azulino disputará este miércoles en el estadio San Sebastián (20:00) frente al UD Tomares (Sevilla) su segundo partido de la pretemporada tras echar a andar el pasado lunes 22. El sábado estrenó su calendario de amistosos con una victoria en El Picacho ante el Rayo Sanluqueño con el Trofeo de La Amistad en liza con un gol de Alberto Durán y en esta oportunidad afronta su segundo examen frente a un rival que logró el pasado ejercicio el ascenso a Tercera RFEF junto al Atlético Central, otro de los rivales del almanaque xerecista este verano, y al filial del Recreativo de Huelva.

Los azulinos han completado este martes por la mañana en el Anexo Pepe Ravelo su única sesión de trabajo de la jornada, con un David León que aún no está al cien por cien tras los problemas físicos con los que acabó el play-off el pasado junio y con un Álvaro Martínez ya bastante recuperado de sus molestias en la espalda -cayó lesionado en el último partido de la liga regular contra el Pozoblanco en Chapín- y que ha comenzado a trabajar con el resto de sus compañeros. De todos modos, tanto el jugador murciano como los técnicos no quieren precipitarse y no es seguro que tenga minutos frente a los hispalenses.

David Sánchez, técnico azulino, no terminó del todo contento con las sensaciones mostradas en el primer choque de su equipo y ahora espera, ante un rival de mayor entidad, que los futbolistas muestren una mejor versión, especialmente con balón, aunque el cansancio ya hace mella después de una semana de trabajo con bastantes dobles sesiones entre gimnasio y campo. Además, hay que tener en cuenta que en este inicio del trabajo aún pasa factura la extenuante temporada pasada, que acabó con el equipo ascendiendo a Segunda RFEF a finales de junio tras seis partidos extra y dos prórrogas, con Ceuta B y en la final frente al Jove Español.

El Tomares espera la visita del Xerez DFC con mucha ilusión, en la que será la primera cita de la pretemporada, ya que la plantilla echó a andar este lunes. Entre sus fichajes destacados se encuentra Álex Rubio, atacante que la pasada temporada defendió la camiseta del Bollullos y se midió a los xerecistas.