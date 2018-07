Una torre para la defensa del Xerez Deportivo FC en su estreno en Tercera División. José Manuel Rojas (Sevilla, 10 de abril de 1987) fue presentado ayer en el Zoo de Jerez y el central no ocultó su ilusión pese a la experiencia que acumula.

El zaguero sevillano, de entrada, confesaba que "desde el primer minuto que Edu se puso en contacto conmigo fue todo muy fácil y llevadero, llegamos rápido al acuerdo. Cuando dos partes se quieren, es fácil llegar al objetivo. Estoy muy ilusionado y contento de pertenecer a este club por la importancia que tiene y la plantilla que está configurando. Tengo muchísimas ganas de empezar a entrenar y pelear por lo máximo con entrega y trabajo".

A la hora de explicar los motivos por los que se decantó a firmar por el club xerecista se mostró sincero: "Sigo al XDFC desde hace tiempo, tengo muchos amigos dentro del equipo y tanto el proyecto como la ilusión que existe aquí me empujaron a aceptar la propuesta. Además, tengo un pequeño de cinco años y tenía muchas ganas de estar cerca de la familia, que tira bastante, para estar contento y feliz necesito que ellos lo estén. Llevo desde los dieciséis años fuera y era el momento de estar más cerca".

Rojas jugó la pasada temporada cedido en Los Barrios y esos meses le han servido para conocer el Grupo X. "Conozco el grupo y va a ser complicado. La pasada temporada cuando llegué a Los Barrios teníamos un déficit importante de puntos y al final logramos la permanencia en una segunda vuelta brutal. Me encanta el fútbol y he visto muchos partidos y a muchos rivales, creo que va a ser una campaña muy competida, han bajado equipos muy buenos y se han quedado otros importantes que se están reforzando muy bien. Cada semana, tendremos que dar el cien por cien si queremos estar lo más arriba posible".

El sevillano, pese a su dilatada experiencia en Segunda B, no ha tenido la oportunidad de jugar todavía en Chapín pero "uno de los días que vine a negociar con Edu estuve en el campo y sentí ese hormigueo de poder estar en el césped, esas ganas de todos los futbolistas de estar ahí e imaginar el escenario con la afición animando desde la grada. Creo que eso es lo que más me ilusiona y me llena de orgullo, uno lucha por objetivos y por todo lo que tiene detrás. Durante mi carrera he militado en equipos importantes, con altas exigencias, y eso a ningún futbolista le debería poner nervioso. Los objetivos se consiguen con trabajo diario y eso me motiva".

Por último, aunque no le gusta definirse, detalla que "soy un jugador que va bien por arriba debido a mi envergadura y tengo buena salida de balón. Soy una persona que se caracteriza por el trabajo diario y a la que no le gusta encajar goles, parece que me clavan un cuchillo. La portería a cero en esta categoría te da un plus. La unión hace la fuerza y con esta afición, si vamos de la mano, lo lograremos".

Por su parte Edu Villegas, director deportivo azulino, fue el encargado de presentarle y, tras agradece al Zoo la cesión de las instalaciones, también dio las gracias al futbolista por haber dado el paso tan importante. "Rojas es un jugador que tiene las características y cualidades que necesita nuestro club, domina perfectamente el juego aéreo tanto a nivel defensivo como ofensivo. Su trayectoria es impecable, tiene ganas y llega con mucha ilusión, ya que ha rechazado ofertas importantes de superior categoría para poder unirse a nuestro proyecto. Seguro que se deja la vida por este club".