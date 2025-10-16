Udom, al rescate del Xerez DFC

El Xerez DFC continúa preparando el partido que este domingo le enfrenta en Chapín al Águilas, sexto clasificado con 11 puntos y empatado con Deportiva Minera (tercero), Recreativo de Huelva (cuarto) y Real Jaén (quinto), mientras que los de Antonio Fernández Rivadulla están situados en puestos de descenso con sólo cinco puntos sumados de 18 posibles.

Los números no engañan, el Xerez DFC es el equipo más goleado del Grupo 4 junto al Atlético Malagueño, el colista de la tabla, pero en cambio también ha anotado al menos un gol en todas las jornadas, algo que sólo pueden decir Deportiva Minera, Recreativo de Huelva y Linares, situados todos en la parte alta.

Para mitigar sus problemas en defensa, el equipo azulino recupera este fin de semana a su bastión, el nigeriano Ekerette Udom. El central se perdió el encuentro del pasado fin de semana en La Condomina de Murcia al tener que cumplir un partido de sanción por la roja directa que vio en el choque frente al Yeclano Deportivo, duelo que supuso la primera, y hasta ahora, única victoria de los xerecistas en el presente curso.

Udom, felicitado por sus compañeros tras anotar el 1-0 al Yeclano. / Manuel Aranda

El caso de Udom es singular. El defensa llegó con la temporada ya iniciada tras la marcha a última hora de Antonio Salguero al filial del Girona. La dirección deportiva se movió rápido y se hacía con los servicios de un jugador de casi dos metros procedente del Villarreal B y que está causando sensación entre los aficionados, que no dudan en afirmar que, hasta el momento, está siendo el fichaje más rentable de una plantilla que no está rindiendo como se esperaba.

En efecto, Ekerette Udom entraba en su primera lista de convocados en la segunda jornada en el partido contra La Unión Atlético disputado en Totana y debutaba a los pocos minutos de iniciarse el partido debido a la grave lesión de Mauro Lucero, que sufría la rotura del ligamento cruzado anterior y rotura del cuerno posterior del menisco interno de la rodilla derecha. El defensa ingresaba al campo en el minuto 10 de un encuentro que acacó en empate a uno gracias al gol de Christian Dieste.

Una semana más tarde, el nigeriano disputaba su primer partido como titular con el Xerez DFC y no pudo tener mejor presentación en Chapín, ya que a los 53 minutos empataba de cabeza a la salida de un córner el choque contra el Atlético Malagueño, que se adelantó con un tanto al alimón entre Juan Hernández y David Morante. El primero cabeceaba un centro lateral y el balón, tras tocar en el defensa, despistaba a Perales, que se cualquier forma se quedaba a media salida.

El nigeriano, de camino al vestuario tras ver la roja directa contra el Yeclano. / Manuel Aranda

Tras volver a ser titular frente al Real Jaén en la derrota del equipo en el Nuevo La Victoria, los xerecistas regresaban a Chapín para medirse al Yeclano Deportivo. Por fin caía la primera victoria y, de nuevo, con protagonismo de Udom y esta vez por partida doble. El defensa marcaba de nuevo en un saque de esquina con otro cabezazo impecable que superaba a Acín. Sin embargo, a los 35 minutos, el nigeriano veía la tarjeta roja directa en una acción con Xabi en la que primero tocaba balón y luego no se terminaba de apreciar si barría al interior murciano. Pese a que el club presentó un recurso, el Juez Único del Comité de Competición no le retiraba la roja y le castigaba con un partido.