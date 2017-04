No a las mujeres "como reclamos"

Hacía tiempo que una propuesta del pleno municipal de Jerez no tenía tanta repercusión como la defendida ayer por Ganemos Jerez sobre las azafatas del Gran Premio de Motociclismo. En concreto, la agrupación de electores pidió "instar a Dorna Sport S.L. a que en todas las pruebas que organiza en el circuito de Jerez elimine las prácticas donde se utiliza el cuerpo de la mujer como adorno y reclamo para captar la atención del público, mediante el fomento de estereotipos que cosifican a las mujeres". La propuesta salió finalmente adelante con los votos a favor de Ganemos, PSOE e IU y las abstenciones de PP y Ciudadanos.

Antes de debatir, el grupo municipal socialista presentó una enmienda de adición, que fue aprobada, para instar al Gobierno de España, el Congreso de los Diputados y la Junta de Andalucía a "proteger a la mujer del uso sexista de su imagen corporal como reclamo comercial y publicitario en todos los ámbitos". La delegada de Igualdad, Carmen Collado, aseguró ayer durante su exposición que "estamos ante un problema de toda una sociedad en la que persisten los modelos sexistas y machistas, y que afecta a toda la sociedad, en el mundo de la moda, de la publicidad, de la empresa, en todos los ámbitos, en los que se muestre que la mujer puede ser un objeto ornamental". Además, hizo hincapié en que "cuando a una mujer para acceder a un trabajo se le exige un atuendo determinado y un físico determinado, estamos atentando gravemente contra la libertad de las mujeres, contra su dignidad, y esta delegada va a luchar con uñas y dientes para defender la libertad y la dignidad de las mujeres en todos los ámbitos de la vida". "Las desigualdades persisten, como la legislación todavía no es suficiente, hay que tomar más medidas y legislar con más contundencia", añadió Collado.

La edil Kika González, encargada de defender la propuesta relativa a determinadas azafatas del Gran Premio, detalló ayer que la iniciativa había llegado a través del Área de Igualdad de Podemos Jerez y contaba con el apoyo de diversos colectivos tales como Marea Violeta de Jerez y Sanlúcar, Marea Joven y Colectivo Feminista de Jerez, Café Feminista de San Fernando y Equiláteras Asociación de Cádiz. La concejal de Ganemos aseguró, durante su exposición, que en muchos eventos deportivos de alto nivel, como el Gran Premio de España de Motociclismo o el ciclismo, se ha "generalizado el 'uso' de mujeres de belleza estereotipada -popularizadas como paragüeras- en los podios y las líneas de salida o meta". Por ello, denunció "esta práctica ilícita", al tiempo que, con su propuesta destinada a Dorna, ofreció "la gran oportunidad de sentar un precedente de nivel nacional y erradicar una costumbre injusta y denigrante que iguala a la mujer con un objetivo ornamental, cosificándola e hipersexualizándola, en muchos casos, de manera vejatoria".

González hizo especial hincapié en recordar que existe mucha legislación al respecto "pero lo que está claro es que hace falta ejecutar estas leyes". "Lo que hoy ponemos de manifiesto no es que haya falta de reglamentación, es que no se pone en práctica ni siquiera por la misma Administración que hace las leyes y por eso este revuelo a nivel nacional, porque no se está trabajando de manera real en el feminismo, en la igualdad de las mujeres. Y cuando se mueve una pequeña pieza, de todo lo que queda por mover, se monta un revuelo porque este sistema no está pensado para que las mujeres se hagan valer y reclamen sus condiciones de igualdad". "Vamos a dejar el papel mojado y vamos a pasar a la acción inmediatamente", subrayó la edil.

Por su parte, la concejal de IU Ana Fernández fue también muy crítica y afirmó que "estamos hartas de asistir a cómo la sociedad nos utiliza y utiliza nuestros cuerpos como reclamo sexual para los hombres". Por ello, mostró su apoyo a una propuesta que "es un paso más para luchar contra la violencia hacia las mujeres, nuestro voto es el voto de la igualdad y contra la violencia machista".

La edil del PP, Isabel Paredes, sin embargo, se mostró ayer muy comedida en la defensa de la iniciativa a pesar de afirmar que "no podemos permitir que en pleno siglo XXI ni los hombres ni las mujeres sean objetos en ningún acto". Aun así, justificó la abstención de su partido en la votación al no contar la iniciativa con el respaldo del Consejo Local de la Mujer.

Ciudadanos fue el único grupo municipal que ayer mostró su rechazo de manera tajante a la propuesta de Ganemos, aunque finalmente se abstuvo al incluirse en la misma una enmienda del PSOE sobre la defensa de las mujeres desde las distintas Administraciones. El portavoz de la formación naranja, Carlos Pérez, destacó que Ciudadanos está a favor "de las libertades individuales y no de que las minorías impongan su moral o doctrina a la mayoría". Aseguró, incluso, que la propuesta de Ganemos "tiene tics totalitarios muy graves que atentan directamente contra la libertad de la mujer trabajadora para decidir qué se pone o sobre cómo trabaja". "¿Le han preguntado la opinión a estas mujeres trabajadoras? ¿Han pensado que puedan hacerlo por decisión propia? No tiene que venir Podemos a decirle que son objetos, ser florero lo dicen ustedes no tiene nada que ver con el atuendo sino con la actitud que tiene cada persona frente a la vida, las relaciones sociales y frente a su trabajo", destacó Pérez. En este punto ironizó asegurando que la iniciativa le gustaría mucho a "Hazte Oír o al régimen de Irán". Además, hizo hincapié en que "dicen que ese trabajo, que es muy digno para nosotros, promueve la discriminación, pues vayan directamente a Fiscalía con estas mujeres para que denuncien".

Para concluir su intervención, Carlos Pérez aseguró que es necesario "empezar a pararle los pies a su formación con este tipo de prohibiciones, en ese afán que tienen por prohibir todo aquello que no les gusta. Tienen que aprender otras formas de ver la vida y otras ideas políticas, y les diré que 'prohibido prohibir', ese lema de mayo del 68".

La edil de Ganemos, Kika González, no dudó en replicar a Ciudadanos asegurando que "me parece una barbaridad lo que están haciendo". "Dicen que le estamos negando la libertad a poderse vestir como quieran: ¿Acaso estas mujeres pueden ir con un cuello vuelto? ¿Tienen libertad para elegir si quieren llevar una falda que les llegue hasta los pies? Venga ya hombre, ustedes están defendiendo no la libertad de las mujeres, están defendiendo la libertad de las empresas. A ver si se enteran que esto no es una empresa, es una institución pública con un deber de educar, de ser vanguardia en la defensa de los derechos de la ciudadanía".