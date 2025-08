La técnica que revoluciona el tratamiento de la próstata permite operarse sin sangrado, sin sonda… y volver a casa en 24 horas

Más del 50 % de los hombres mayores de 60 años sufren problemas al orinar, pero muchos no buscan solución porque creen que es “normal”. Hoy, una nueva técnica quirúrgica permite curar la hiperplasia benigna de próstata de forma definitiva y de una manera mínimamente invasiva.

Orinar con chorro débil, entrecortado o necesitar levantarse varias veces por la noche es algo que muchos hombres mayores consideran parte de la edad. “Siempre he orinado así”, dicen. Pero no es cierto. Lo que ocurre es que el deterioro ha sido tan lento y progresivo, que han olvidado cómo orinaban cuando tenían 18 años. Y eso les lleva, sin saberlo, a normalizar un síntoma que puede tener consecuencias graves si no se trata a tiempo.

La causa más frecuente de este problema es la hiperplasia benigna de próstata (HBP), un crecimiento progresivo de la parte interna de la glándula prostática que obstruye la salida de la orina. Para explicarlo de forma sencilla, los urólogos comparan la próstata con un aguacate: lo que crece con la edad no es la piel exterior, sino el hueso central, que rodea la uretra. A medida que ese núcleo se ensancha, comprime el conducto y dificulta la micción.

Durante años, los tratamientos quirúrgicos eran agresivos: bisturí, varios días de ingreso, riesgo de sangrado y sondas prolongadas. Pero hoy, gracias a los avances tecnológicos y al trabajo de equipos pioneros en España, esto ha cambiado radicalmente.

Una técnica pionera: operar sin cortes, sin sangrado y sin ingreso

La enucleación anatómica en bloque con liberación apical precoz, desarrollada por el urólogo español Dr. Gómez Sancha, es una técnica mínimamente invasiva que ha revolucionado el tratamiento de la HBP. Utilizando un láser de alta precisión, el cirujano separa el tejido obstructivo completo (el “hueso del aguacate”) de forma limpia y anatómica, sin necesidad de incisiones ni bisturí.

Esta técnica permite: Una cirugía sin apenas sangrado; Alta hospitalaria en menos de 24 horas; Que el paciente se vaya a casa sin sonda urinaria; Y una recuperación funcional completa y duradera

Pero además de su eficacia, tiene otra gran ventaja: evita tener que retrasar la intervención hasta que los síntomas sean muy severos.

La vejiga también sufre: por qué no hay que esperar

La vejiga no está diseñada para luchar contra una obstrucción crónica. Cuando lo hace durante años, termina deteriorándose: se engrosa, se deforma, aparecen trabéculas y divertículos, y pierde su capacidad de vaciado. En ese punto, aunque se resuelva la obstrucción, la vejiga ya no recupera su función normal.

Por eso los especialistas insisten: no hay que esperar a que sea insoportable. Si se detecta a tiempo y se actúa con técnicas modernas y poco invasivas, se puede resolver el problema antes de que la vejiga quede dañada.

Andalucía, referente nacional en cirugía prostática avanzada

Uno de los centros más avanzados en esta técnica es ICUA Andalucía, donde un equipo de urólogos expertos aplica esta cirugía con tecnología de vanguardia y excelentes resultados. “Nuestros pacientes se operan sin sangrado, se levantan al día siguiente, orinan por sí solos sin sonda y se van a casa recuperados”, afirman desde el centro.

En palabras del equipo médico, la clave está en no resignarse a orinar mal. Si hay síntomas, aunque sean leves, conviene hacerse una revisión y valorar el estado de la vejiga y de la próstata. Hoy, con los nuevos tratamientos disponibles, ya no es necesario esperar a que el problema se vuelva grave o irreversible.

