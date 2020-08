El Ayuntamiento no abrirá de momento las instalaciones municipales

Las instalaciones deportivas municipales permanecerán cerradas hasta que no haya una fecha fija para el inicio de las competiciones de las distintas disciplinas deportivas. Así se lo ha hecho saber este miércoles el Área de Deportes del Ayuntamiento de Jerez al presidente de la Asociación de Clubes de Fútbol Base, Fernando Gálvez, en la reunión que han mantenido en la sede del edificio 2002 y a la que también ha acudido el directivo Miguel Zarzuela,

Como se sabe, la RFAF ha comunicado a sus clubes asociados el protocolo que ha establecido la Consejería de Salud para la vuelta a los entrenamientos, tanto de los equipos séniors y amateurs como los de categoría base (de juvenil hasta bebé). En él, se establece una serie de normas de obligado cumplimiento que, para el caso de los equipos de cantera, tiene una difícil ejecución teniendo en cuenta que la normativa establece un máximo de 25 jugadores por entrenamiento cuando lo habitual es que coincidan en un terreno de juego dos y hasta tres equipos de un mismo club.

El criterio que sigue el Área de Deportes es que sin fecha oficial de inicio de una competición no se va a proceder a la apertura de las instalaciones, porque hay que velar por la salud y la integridad de las personas que hacen deporte en la ciudad. Además, como paso previo, cada deporte tiene que tener un protocolo para comenzar a entrenar aprobado por la Consejería de Salud, requisito que sí cumple el fútbol.

Para acelerar los trámites, Deportes tendrá la próxima semana todas las instalaciones acondicionadas para la apertura de las mismas (hidrogeles, cartelería, papeleras con pedal) con el objetivo de proceder a la apertura de la instalación en cuanto se conozca la fecha de inicio de una competición para que los clubes puedan comenzar sus entrenamientos. Eso sí, debido a la propagación de la pandemia, el Área de Deportes no tiene previsto abrir los vestuarios para la fase de entrenamientos, dado que el Ayuntamiento no tiene los recursos económicos suficientes para desinfectar un vestuario cada vez que sea utilizado por un equipo.

Para los casos de clubes que comparten campos de entrenamiento, entre la salida de uno y la entrada de otro están previstas labores de desinfección a través del riego automático -que ya están preparados para rociar con agua y el producto desinfectante- e hiperclorando los aljibes.

Fernando Gálvez, presidente de la asociación de clubes, se mostraba de acuerdo con lo acontecido en la reunión: "Veo razonable lo que nos han dicho, no hay garantías suficientes y no tiene sentido abrir un campo de fútbol si no sabemos cuándo vamos a empezar". Además, explica que "nos tendremos que sentar con la Federación, porque este protocolo que nos han enviado no es específico para el fútbol base, que tiene unas características particulares"

Fútbol sénior

De igual modo, el Área de Deportes procederá a la apertura de las instalaciones para los clubes que militan en categoría sénior cuando se conozca la fecha de inicio de sus competiciones. De momento, la Andaluza acordó la pasada semana en su Asamblea que la Tercera División comience el 18 de octubre y no ha dado fecha ni para la División de Honor, mientras que Primera, Segunda y tercera Andaluza dependen de la Gaditana. De esta manera, Jerez Industrial, Xerez DFC B, Cruz Roja, Federico Mayo y Afición Xerecista no podrán iniciar sus respectivas pretemporadas hasta que la Federación no anuncie el comienzo de sus respectivas ligas.