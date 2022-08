El central Fran Utrera, procedente del Arcos, firma por el Jerez Industrial

El Jerez Industrial continúa configurando su plantilla 22/23 y se ha hecho con los servicios del central Fran Utrera, defensa gaditano de 21 años, que procede del Arcos CF, equipo en el que jugó la pasada temporada en División de Honor más de treinta partidos.

El futbolista cuenta también con experiencia en Tercera, ya que militó en la Balompédica Lebrijana. Igualmente, ha jugado en el Trebujena y el Balón de Cádiz y dio sus primeros pasos en las categorías inferiores del San Fernando y del Campo Aviación.

El club blanquiazul ha dado la bienvenida a su nuevo futbolista, que ya se encuentra a las órdenes de Alberto Vázquez, y le desea "la mayor de las suertes defendiendo nuestro escudo".

Fran tenía ofertas de otros equipos, pero se ha decidido finalmente por aceptar la del Jerez Industrial porque "me agradó el proyecto, es un equipo histórico, me gusta su afición y juega en un gran campo. Todos esos factores han sumado. Me he enfrentado a ellos en bastantes oportunidades, siempre demostraban un gran nivel y nos lo ponían complicado".

El reto del conjunto industrialista es recuperar la categoría que perdió la pasada campaña y el joven defensa también se muestra ambicioso. "Mi meta es poder ofrecer mi máximo nivel junto a mis compañeros para que, entre todos, podamos conseguir los objetivos que se plateen desde dentro del club".