El Guadalacacín FSF encaja ante Almagro su tercera derrota seguida (0-2)

El Guadalcacín FSF ha encajado este sábado en casa ante el potente Almagro FSF Marqués su tercera derrota (0-2) consecutiva de la temporada en un encuentro en el que mereció más, pero sigue negado de cara a portería. El choque se decantó en el segundo acto a favor de la visitantes por dos errores puntuales de las jugadoras de Andrés Sánchez.

La primera parte fue equilibrada y no hubo goles, aunque las mejores oportunidades fueron de las locales, mientras en la segunda llegaron más ocasiones no convertidas y un fallo defensivo a la media hora que terminó en el 0-1. Un balón elevado que la defensa no despejó por confianza, le cayó franco para que Mayte que sólo tuvo que empujarlo dentro entre las piernas de la portera.

Con desventaja en el marcador, el técnico jerezano arriesgó y comenzó a jugar de cinco, el dominio se incrementó, pero llegó otro mazazo en forma de gol. La portera visitante Vera hizo el 0-2 con un disparo muy acertado.

El preparador jerezano, pese al nuevo revés, se muestra "contento con el trabajo que están haciendo las jugadores porque compiten y lo dan todo, pero nos falta acierto de cara al gol y suerte. Esta temporada el Grupo III es tremendamente fuerte y estamos afrontando un tramo de calendario bastante duro, en el que nos estamos enfrentando a los rivales más potentes. Mis jugadoras no deben venirse abajo pese a los resultados, hay que seguir en esta línea porque, insisto, el trabajo está siendo buena".

El Guada FSF, después de siete jornadas disputadas, con tres triunfos, un empate y tres derroras, ocupa la novena plaza con diez puntos y este sábado (17:00) visita al Martos, que es quinto clasificado.