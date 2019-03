El Guadalcacín recibe a un Córdoba B con problemas internos

El Guadalcacín recibe este domingo (12:00 horas) en el Antonio Fernández Marchán al Córdoba B, cuarto aspirante a la fase de ascenso con el que juega de manera consecutiva tras saldar con derrotas los partidos contra el Xerez Deportivo FC (0-2); Ceuta (1-5); y Algeciras (3-0).

Los guadalcacileños se enfrentan ahora a un filial cordobés que vio truncada su remontada de las últimas semanas tras empatar el pasado jueves en la Ciudad Deportiva califa con el Xerez DFC, un empate a cero que sirvió a los xerecistas para cumplir una vuelta entera sin perder y que impidió a los cordobesistas dar alcance al Betis Deportivo en la cuarta plaza.

El filial se presenta en el Fernández Marchán en pleno lío institucional. El técnico, Juan Marrero, presentó su dimisión tras el partido contra el Xerez DFC (0-0) al no permitirle el club califa su salida al Extremadura de la Segunda División. Al contrario, el Córdoba no ha aceptado la dimisión del entrenador y le ha obligado a presentarse este sábado en el entrenamiento del filial después de que el viernes se ausentara. De este modo, Marrero tiene previsto desplazarse con el equipo hasta Guadalcacín y sentarse en el banquillo si no cambia el curso la situación en las próximas horas.

Los cordobesistas son otro de los aspirantes a jugar la fase de ascenso a Segunda División B. El Córdoba B, que llegó a liderar la competición en las primeras jornadas, se mantuvo invicto hasta que en la 12ª jornada cayó en Algeciras y luego encadenó tres derrotas consecutivas (Cádiz B, Los Barrios y Écija) que les descabalgaron de la zona de 'play-off', a la que pretende regresar.

En cuanto al equipo guadalcacileño, el objetivo de los de Jesús Mendoza no es otro que el de ir arrancándole hojas al calendario para que vayan pasando las jornadas que quedan hasta el final de temporada lo más rápido posible, competir con la máxima dignidad y acabar los partidos con la cabeza alta porque aunque la plantilla y el cuerpo técnico, tanto el actual como el que empezó la temporada, tienen su cuota de responsabilidad, el descalabro de esta campaña hay que imputárselo directamente a una directiva que no estuvo a la altura de las circunstancias a la hora de planificar el quinto año consecutivo en Tercera División. Y es que a 23 puntos de la permanencia con 33 aún por disputarse, el descenso matemático del Guadalcacín se acerca irremediablemente. Hasta el punto de que si sigue sin sumar -el equipo acumula cinco derrotas consecutivas- el descenso podría consumarse en tres o cuatro jornadas.

En lo deportivo, el equipo afronta el tercer partido en siete días, otro hándicap para una plantilla cortísima, de sólo 15 jugadores del primer equipo y constantemente ‘reforzada’ con jugadores del juvenil o incluso del cadete. Con Diego Galiano en el dique seco y varios futbolistas con diversas molestias físicas por la acumulación de partidos, Jesús Mendoza vuelve a tirar de juveniles. Así, ha entrado en la lista de convocados Fernando y el cadete Beni -que ya ha regresado de participar con la selección de Cádiz en el Andaluz de selecciones provinciales- pero Juan Jesús y Jacinto, ambos con molestias físicas tras el partido de Algeciras, se quedan fuera. Tampoco estará Lebrón, por motivos personales, por lo que Jesús de Gaspar defenderá la portería guadalcacileña en esta ocasión.

Jesús Mendoza, técnico azulón, no cree que al Córdoba B le afecte la 'movida' con respecto al técnico: "Están centrados en acabar entre los cuatro primeros y Juan Marrero es un profesional y querrá jugar y ganar el partido. Cuando el partido empieza uno sólo piensa en cómo ganar". El entrenador jerezano ve lógico el enfado de su homólogo en el Córdoba B porque "se le ha presentado una buena oportunidad y quiere aprovecharla, estas cosas pasan pocas veces. A mí me sucedió también en mi etapa de jugador". Del partido, señala que "estamos en una situación muy difícil, ya nos hubiera gustado afrontar estos partidos de otra forma y tener otro objetivo. Es triste decirlo pero la realidad es la que es".

Alineaciones probables

Guadalcacín: Jesús, Gómez, Pulido, Rosales, Beni, Luis Castillo, Fernando, Marín, Robert, Juanjo y Fran Jiménez.

Córdoba B: Alberto, Jordi Méndez, Abraham, Álex García, Fran Ávila, Moyano, Trabazo, Carracedo, Sarmiento, Miguel Ángel y Chuma.

Árbitro: Gutiérrez Perera.

Campo: Fernández Marchán (12:00).