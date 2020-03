El Guadalcacín quiere mantener la buena racha en Huelva

En lo deportivo, el Guadalcacín llega al choque con la importante baja del central José Roldán . El defensa tuvo que abandonar el partido contra el Aroche a los 25 minutos tras sufrir un fuerte golpe en la cabeza, que le produjo una brecha en la frente. Al jugador guadalcacileño no le quitarán los puntos (ocho) hasta el próximo martes y posteriormente deberá estar otros diez o doce días sin golpear el balón con la cabeza, por lo que también será baja para el siguiente encuentro, en casa, contra el Chiclana. Además, Galiano no recupera a Marín y también es baja Sergio Iglesias , con problemas en un talón.

Protagonista

Diego Galiano: "Hay que mantener la línea de solidez de las últimas semanas"

Diego Galiano, técnico del Guada, apunta que el objetivo ante el filial es “intentar hacer el partido lo más largo posible y que todo el mundo sea importante en el momento que entre, como ya ocurrió la pasada semana”. Galiano reconoce que el equipo pasa por su mejor momento: “En cuanto a resultados sí, pero antes de que llegaran estos buenos resultados ya lo estábamos haciendo muy bien. Pero sí, estamos en el mejor momento, estamos sólidos, no estamos recibiendo goles y además llevamos tres victorias seguidas”.

Y es que el Guada sólo ha encajado un gol en los últimos siete partidos: “Cada partido es un mundo, pero es verdad que defensivamente estamos muy sólidos y disciplinados. Si somos capaces de mantener esta línea en Huelva seguramente conseguiremos traernos algo positivo”.

Del rival comenta que “en cuanto a juego y por lo que exponen, para mí es el equipo que mejor juega al fútbol. Sí es verdad que los resultados no se les están dando para todo lo que exponen, creo que el fútbol está siendo injusto con ellos. Pero es un equipo que nos va a crear muchas dificultades y problemas, en su campo son muy peligrosos”.

El técnico guadalcacileño añade: “Es un equipo que tiene muy buena salida de balón y si se le presiona bien se le puede hacer daño, pero sí es verdad que si no presionamos bien, dejamos espacios y las vigilancias no son buenas nos pueden hacer mucho daño”. Así que la clave estará en “es estar juntitos, tanto cuando nos vayamos a presionar arriba como cuando nos quedemos atrás. No dejar espacios, tener buenas coberturas, controlar bien las espaldas y cuando salgamos darle importancia al balón y no quitárnoslo de en medio, que es el problema que estamos teniendo en campos grandes, querer llegar en dos toques, así no puede ser, hay que elaborar un poco más”.