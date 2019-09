A Juanjo Durán, técnico del Jerez Industrial, el empate en Rota frente a la Roteña le pareció "justo". El entrenador blanquiazul destacó el trabajo defensivo de su equipo y apuesta ahora por hacer bueno el punto del Manuel Bernal ganándole al Trebujena el próximo fin de semana en La Juventud.

"El punto nos sabe bien porque veníamos a un campo muy complicado ante un rival directo. Sabíamos que iba a ser un partido de mucha disputa y mucha pelea y así ha sido. El equipo ha trabajado bien, hemos sumado un punto, no hemos perdido fuera de casa y la semana que viene, a intentar hacer el punto bueno con los tres de casa contra el Trebujena".

El Jerez Industrial sufrió bastante en la primera mitad, sobre todo en el último cuarto de hora. Juanjo apuntaba que "salimos bastante bien al partido, los quince o veinte primeros minutos han sido nuestros por completo. A partir de ahí, sí es verdad que ellos han tenido ocasiones y el equipo lo pasó mal. Sabíamos que habría momentos del partido en los que lo pasaríamos mal. La segunda parte ha sido disputada, sin ocasiones claras para ninguno de los dos equipos y el punto creo que es lo más justo para los dos equipos".

Mala lectura del juego en la primera mitad

En esa primera mitad, al equipo le quemó el balón en los pies y lo fió todo al balón largo. "Queríamos salir demasiado rápido, robar y salir rápidos, que lo habíamos trabajado durante la semana, pero a veces no lo hemos leído bien, tendríamos que haber tocado más, atraer a la gente y entonces sí mandar un poco largo. De todos modos, habíamos trabajado estar en bloque, no dejar espacios y salir rápidos y a lo mejor el equipo en la primera parte abusó de eso en la primera parte, aunque se corrigió en la segunda".

Según el técnico industrialista, su equipo acusó algunas bajas, como la de Raúl Vidal. "Teníamos bajas importantes y sabíamos que tanto el rival como por el calor nos iba a exigir mucho y la verdad es que sólo teníamos en el banquillo a Juanmita, que pasó la noche en el hospital y no pudo descansar bien. Nos hemos visto muy limitados en la parte de arriba, pero a la gente que ha salido y que ha jugado fuera de su posición hay que agradecerle el trabajo".

Durante el partido, el técnico se quejó bastante de una acción de Alberto Orellana sobre Joselito Zambrano que a su juicio era merecedora de tarjeta roja directa. "No entiendo cómo un linier que está a cinco metros no ve un pisotón de Alberto Orellana sin sentido ni balón por medio. Tendría que haber ido a la calle y no sé por qué permiten esas cosas. A partir de ahí, el partido empieza a calentarse y es lo que pasa cuando no se corta una agresión. Me refiero a la jugada con Joselito, lo ha visto todo el campo. Ha sido un pisotón sin balón por medio, una agresión y una roja clarísima".