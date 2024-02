Jerez Industrial y Xerez DFC B, ante equipos con malas dinámicas

Jerez Industrial y Xerez DFC B afrontan este domingo encuentros en los que a priori parten como favoritos para sumar los tres puntos. Los de Bruno Herrero reciben a las doce del mediodía en el Pedro Garrido al Ciudad de Cádiz, mientras que el equipo que entrena Ismael Pérez rinde visita al Racing Club Portuense en el José del Cuvillo, encuentro que también se disputa a las 12:00 horas.

El cuadro industrialista no atraviesa el mejor momento de la temporada. Los blanquiazules han caído derrotados en sus dos últimas salidas ante el Cádiz Balón y el Xerez DFC B, pero en casa se están mostrando solventes y en el antiguo campo de La Juventud el Ciudad de Cádiz no debería ser un obstáculo para recuperar la senda de la victoria. Los gaditanos no conocen la victoria en las últimas cuatro jornadas y suman tres derrotas consecutivas, pero ha puntuado en siete de sus diez salidas, así que se trata de un rival peligroso.

El equipo jerezano ha perdido comba con respecto al líder, el Cádiz Balón, y tras acabar la primera vuelta en lo más alto de la clasificación, ahora está a 5 puntos de los amarillos, viendo además reducida la ventaja con respecto al quinto -el play-off de ascenso lo juegan los cuatro primeros- a sólo 4 puntos, por lo que tampoco hay mucho margen para más tropiezos.

Por su parte, el Xerez DFC B rinde visita a un histórico del fútbol provincial, un Racing Portuense que partía como uno de los claros favoritos a pelear por el ascenso y que está sumido en una crisis deportiva importante. De hecho, el equipo que entrena Simón Carro no conoce el triunfo en 2024 y sólo ha ganado un partido de los últimos diez disputados, contra la Roteña en el último encuentro de 2023. Desde entonces, la caída ha sido en picado, sufriendo cuatro derrotas y sumando sólo dos empates.

Todo lo contrario que un filial azulino que ha despertado a tiempo. Tras tocar fondo siendo colista hace unas semanas, los de Ismael Pérez han reaccionado logrando 13 puntos de los últimos 15, la pasada jornada remontaba al Jerez Industrial en el tramo final -señal de que el equipo físicamente está bien- y se ha situado a mitad de tabla con cinco puntos de distancia con el descenso.

Además, el CD Guadalcacín recibe este sábado al GE Bazán a partir de las 18:30 horas en el Antonio Fernández Marchán. El equipo pedáneo se está mostrando muy sólido en casa y ante el colista tiene una buena oportunidad para sumar de nuevo los tres puntos para seguir en la zona tranquila de la clasificación.