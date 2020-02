El Jerez Industrial no debe pasar apuros ante el Vejer

El Jerez Industrial afronta a partir de las 17:30 de este domingo una importante cita en La Juventud frente al Vejer Balompié, el rival ideal para cortar la racha de tres encuentros sin ganar. Los de La Janda son penúltimos con 14 puntos, a diez de la salvación y muy bien tendrán que hacer las cosas para no descender a la Segunda Andaluza.

Los blanquiazules, que perdieron el liderato tras empatar in extremis en Trebujena la pasada semana a manos del Puerto Real, acuden al choque después de sumar un punto de los últimos nueve en disputa. Por este motivo, la distancia de +5 puntos sobre el Puerto Real se ha convertido en un -1, aunque la pérdida de la cabeza de la liga no quita el sueño a Juanjo Durán. "Nuestro objetivo siempre ha sido quedar entre los cuatro primeros y antes de empezar la temporada hubiéramos firmado estar a estas alturas con 14 puntos sobre el quinto y con sólo tres derrotas. Está claro que vamos a luchar por el liderato, pero también sabíamos que la mala racha, como a todos los equipos, nos tenía que llegar".

Juanjo Durán "Perder el liderato no me quita el sueño, el objetivo es quedar entre los cuatro primeros"

La distancia de 35 puntos entre el segundo y el segundo por la cola hace prever un partido asequible para los blanquiazules, que además recuperan a un jugador tan importante como Jesús Barrera, ausente tanto contra la Roteña como la pasada semana en Trebujena. En cambio, son bajas por diferentes motivos Agu, Lechu, Mere, Raúl Vidal y Alberto Piñero. Tampoco está Joselito Zambrano, que se retiró del entrenamiento del viernes y a falta de pruebas médicas puede tener una rotura muscular. Sí vuelve a la citación Dani Castro superados sus problemas físicos, y aunque no está al cien por cien "es un jugador que necesitamos", asegura su técnico.

De esta forma, la convocatoria la forman Álex García, Pablo, Álex Rodríguez, Maikel, Velázquez, Quintero, Güiza, Pulido, Caballero, Yuni, Dani Castro, Kevin, Nico, Juan Rosillo, Jesús Barrera, Alberto Gil, Félix y Lolo Macho.

El técnico industrialista no espera un partido fácil pese a la diferencia entre uno y otro equipo. Juanjo apunta que "el Vejer vendrá a La Juventud sabiendo que está ante una de sus últimas oportunidades para salvar la categoría. Quedan 12 partidos y aquí ya todos los equipos luchan por sus objetivos. Nosotros estamos con ganas y aunque en Chipiona no lo hicimos bien, creo que ante la Roteña no merecimos perder y en Trebujena el partido se podía haber decantado para cualquier lado. Ahora mismo ya todos los partidos cuesta sacarlos".

Después de Vejer, el Industrial tendrá que visitar al Torno, una de las salidas más complicadas hasta final de temporada si no la más, y recibir al Puerto Real, que ahora mismo es líder: "Estamos en una parte del calendario complicada. No quiero decir con esto que los próximos partidos serán más fáciles, pero después de Vejer tenemos dos partidos duros".

Por último cree que su equipo está bien de moral: "Cuando haces méritos para más y no consigues resultados es normal que te quedes algo tocado, pero los chavales están entrenando muy bien y una victoria hará olvidar los últimos partidos".

Alineación probable

Jerez Industrial: Pablo, Güiza, Maikel, Álex, Quintero, Kevin, Pulido, Caballero, Barrera, Rosillo y Félix.

Vejer Balompié: 17º con 14 puntos.

Árbitro: José Manuel Muñoz Orihuela.

Campo: La Juventud (17:30).