El Jerez Industrial planta cara al líder Coria y consigue un valioso empate (1-1)

El Jerez Industrial ha cosechado un importante punto en el Guadalquivir ante el líder Coria tras empatar a uno un encuentro que se pudo decantar a su favor en los minutos finales con una ocasión de Parra y otra de Caballero que el guardameta Isco salvó in extremis.

Los pupilos de Javi Rivas encandenan su cuatro jorandas sin perder, con tres victorias seguidas -Atlético Algabeño, Lebrijana y Castilleja- y la igualada de este domingo ante un rival potente, que manda en la tabla, pero al que tuvo contra las cuerdas el equipo blanquiazul, pese a las numerosas bajas con las que acudía a este compromiso, durante muchas fases del encuentro.

El Coria comenzó mandando en el partido, mostrando su potencial en ataque, pero blanquiazules se mostraban seguros en defensa, neutralizaban todas las acciones de peligro y, cuando más apretaban los locales, se adelantaron en el marcador cuando menos lo esperaban con un gol de Caballero a los 26 minutos en un centro-chut tras una combinación con Antonio Jesús. 0-1 con fortuna.

El gol dio un plus de seguridad al cuadro industrialista, que tenía que multiplicarse en defensa para frenar las acometidas del equipo de Puma, pero que supo adaptarse y sacar el máximo partido a sus armas.

Los locales se desesperaban y no tomaban las mejores decisiones a la hora de finalizar ante el buen posicionamiento rival. Rivas tuvo que hacer un cambio obligado a la media hora, ya que Piñero se lesionó y saltó al verde Juanjo y luego también sufrió problemas físicos Velázquez y le suplió Parra.

Los amarillos reclamaron un posible penalti a Cheikh a los 37 minutos, los ánimos comenzaron a calentrse y lo hicieron mucho más en el descuento, cuando el árbitro expulsó a Puma por doble amonestación. El técnico se enfadó bastante con sus decisiones.

Con todo por decidir, arrancó una segunda mitad con un Coria que daba un paso al frente y un Jerez Industrial con las ideas claras, muy ordenado, bien plantado y replegado, pero sin renunciar a buscar la portería rival.

El Coria no tardó en poner las tablas en el marcador con un gol de Gonzalo, que había entrado en el descanso por Dani Casado. 1-1. Minuto 53. Los industrilistas, pese al tanto, no se arrugaron, no le perdían la cara al envite y se mantuvieron fieles a su guión.

Los de Puma empujaban, pero sin el acierto necesario para romper la igualada, mientras que el cuadro de Rivas enseñaba las garras y a la contra hacia mucho daño a un rival volcado.

El crono volaba y en el descuento llegron dos de las oportunidades más claras de todo el encuentro para el Jerez Industrial. Parra se encontró un balón franco en el punto de penalti que mandó alto y Caballero no pudo superar en un claro mano a mano a Isco. El meta local aguantó, el industrialista se escoró y no le pudo superar. Hubiese sido la guinda a un gran partido a nivel defensivo en el primer compromiso de la segunda vuelta.