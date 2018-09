Márquez, sobresaliente 'cum laude'

Los títulos no se regalan en una tómbola, hay que ganárselos a pulso, por méritos propios, esforzándose al máximo. Eso es lo que hace a diario Marc Márquez, que si no compitiera en motociclismo y estuviese realizando una tesis doctoral, merecería un sobresaliente 'cum laude' por la lección magistral que ha dado el pasado domingo en Aragón batiendo al italiano Dovizioso y poniendo ya a tiro su quinto título mundial de MotoGP. Al genio de Cervera no hay quien lo pare, ni quien le plagie, es único e inimitable, mal que le pese a muchos.

Olvidándose de matemáticas y calculadoras, Márquez asestó en Motorland un duro golpe a los pocos rivales que aún pugnan con él por el Campeonato. Podía haber actuado de forma conservadora, manejando la cómoda ventaja de puntos con que lidera en su categoría, pero volvió a ser el genio ambicioso que no renuncia a ganar. Partiendo desde el tercer puesto en parrilla de salida, Marc era consciente de que los pilotos de Ducati iban a complicarle la existencia, pero no imaginaba que al llegar a la primera curva de Alcañiz, Lorenzo ('poleman') quedaría apeado por una caída que trajo mucha polémica al final de la prueba.

Con Jorge fuera de juego y cojeando, la batalla se centró en Márquez y Dovizioso, su principal contrincante en la lucha por el título de MotoGP, uniéndose también a esta batalla aragonesa los pilotos de Suzuki, Iannone y Rins, quedando más distanciado Dani Pedrosa. Con todos estos ingredientes, el duelo final lo protagonizaron Marc y Andrea, que en las últimas 11 vueltas a Motorland ofrecieron un espectáculo mayúsculo, con pasadas de infarto, sin cesiones y con Márquez apretando los dientes hasta ganar por quinta vez en un circuito donde ya tiene curva, monolito de seis toneladas y, desde ayer, una sexta victoria del año que le pone en bandeja su quinta corona de MotoGP.

Márquez, flanqueado en el podio por Dovizioso y Iannone, se mostraba exultante. No era para menos. Con este resultado, y a cinco carreras para el final del Mundial, el genial piloto de Honda aventaja al que ya es su único rival, Andrea Dovizioso, en 72 puntos, mientras que con Rossi, que tuvo que emplearse a fondo para acabar octavo (¡salía el 18º!), sigue tercero a 87 puntos del distante líder Marc Márquez, que no ocultaba su alegría: "Tenía una cuenta pendiente con la victoria, de intentar estar al máximo, de tratar de parar esta racha de tres triunfos seguidos de Ducati. Pero no por mí, yo estaba tranquilo, es porque a Honda le gusta ganar y lo ves en el ambiente. Y por eso he arriesgado desde el principio". Sobre cuándo sentenciará el Campeonato, el de Cervera explicaba: "Me gustaría ganar donde sea, Japón es casa de Honda, en Australia hay una fiesta bonita, en Malasia también porque volvemos a casa, y en Valencia ya ni lo digo. Da igual cuándo o dónde, pero lo importante es ganar y veremos si lo podemos hacer y podemos cumplir este objetivo".

Lo que tal vez no esperaba Marc Márquez es que, tras esta victoria sobresaliente 'cum laude' de Aragón, Jorge Lorenzo despotricara en su contra nada más salir del hospital. Las declaraciones del mallorquín ensombrecieron la jornada triunfal del que será su compañero de equipo en Honda el próximo año: "Estoy impotente y con bastante rabia. Porque la entrada de Márquez me ha hecho no poder entrar en la curva y me he tenido que ir largo. Y para intentar que no me pasaran cuatro o cinco pilotos he tenido que abrir gas inclinado y por la zona sucia y se me ha ido de atrás. Pie reventado, dedo luxado, rotura del metacarpiano y a ver si puedo correr en Tailandia".

Lo curioso del caso es que desde todos los ángulos que se observe el incidente de Lorenzo, no se aprecia que Márquez influyese en la caída del balear, que se equivocó dentro y fuera de la pista. A todas luces, se salió de la trazada lógica él sólo, Marc ni se dio cuenta de que Jorge se había ido al suelo hasta que acabó la carrera. Pero el de Ducati fue muy lejos en sus imputaciones al líder del Mundial: "Desde fuera no se ve lo que realmente ha pasado. Solo lo sabemos los dos, él y yo. Me he tenido que ir a la zona sucia porque me ha hecho un block pass y no me ha dejado entrar en la curva. Me da rabia porque no hay nadie que suponga que mi caída haya estado marcada por el adelantamiento de Marc y desde fuera se cree que ha sido mi culpa, y no es así. Me ha arruinado la carrera y probablemente la próxima también. Sólo espero que venga a disculparse o a saber cómo estoy, y sobre todo que no me lo vuelva a hacer. Si Dirección de Carrera no hace nada con estas acciones y sí lo hace con una 'patadita' que no crea ninguna caída pero se monta todo el jaleo, si me revienta la pierna al menos que se le diga algo, porque no puede volver a suceder, porque si no tendré que pilotar de una manera que no me gusta".

Puede que cuando la 'inflamación' de Lorenzo vaya remitiendo y le permita ver con serenidad las múltiples imágenes del accidente, rectifique sus palabras. De lo contrario, al margen de un título por decidir en las próximas cinco carreras, el panorama MotoGP puede dar de sí muchos culebrones televisivos y ríos de tinta. ¿Se imaginan que Lorenzo decidiera dar marcha atrás a ser compañero de Márquez en 2019 con Honda y siga en Ducati? Sería como ciencia ficción, pero está claro que la relación entre ambos ya no será la misma. Eso sí, Márquez seguirá siendo sobresaliente 'cum laude'...

(*) Jesús Benítez, periodista y escritor, fue editor jefe del Diario Marca y, durante más de una década, siguió todos los grandes premios del Mundial de Motociclismo. A comienzos de los 90, ejerció varios años como jefe de prensa del Circuito de Jerez.